ULTIM’ORA: Abolito definitivamente il pagamento contante | In questi negozi già non puoi più usarlo

Cosa vuol dire che in questi negozi non si possono più usare i contanti per il pagamento?

Nel corso dei decenni abbiamo visto notevoli cambiamenti anche in merito alla scelta del pagamento. Siamo passati da un periodo dove i contanti regnavano sovrani all’introduzione via via dei metodi virtuali che tutti conosciamo.

Non solo bancomat e carte di credito, ma anche Satispay, Paypal, le varie app per pagare con lo smartphone e così via. Questi metodi sono sicuramente più comodi visto che non bisogna correre al bancomat a ritirare per poter pagare e inoltre sono un valido aiuto alla lotta contro l’evasione fiscale.

Nonostante questa preferenza però sono molti coloro che si servono ancora dei contanti e delle monete per pagare, quindi in molti hanno chiesto spiegazioni in merito all’abolizione di questo metodo di pagamento in alcuni negozi? Facciamo chiarezza.

La preferenza per i pagamenti digitali

Rimane una delle preferenze in assoluto dei cittadini, il pagamento con i metodi digitali, visto che sono molto più veloci e sbrigativi. Anche in realtà quali i bar e così via, dove molto spesso non si superano i 3 euro di spesa, si tende a pagare con Satispay. Gli esercenti preferiscono questo metodo di pagamento piuttosto che il bancomat, viste le commissioni che devono pagare su ogni pagamento.

Nonostante l’obbligo di accettare il pagamento con bancomat ormai ovunque, capita ancora spesso di sentirsi dire di no alla carta, pur rischiando di pagare una multa in caso di segnalazione. Inoltre in questi giorni la tensione per quelle possibili commissioni che Satispay potrebbe aggiungere anche ai pagamenti di piccolo conto, verso gli esercenti, non è stata accolta benissimo. Cosa succederà quindi in futuro non si sa ancora.

Niente pagamento in contanti

Come mai in molti negozi è stato abolito il pagamento con i contanti? In diversi negozi, si predilige invece il pagamento con il bancomat per un motivo ben preciso. Ogni cittadino che si appresta a presentare la dichiarazione dei redditi, deve essere a conoscenza che senza un pagamento tracciato, il rimborso non potrà essere emesso.

Quindi il pagamento con il contante non è vietato ovviamente, ma è sconsigliato qualora si abbia la necessità di ritirare la fattura o la ricevuta di pagamento, così come lo scontrino, per poter inserirlo tra le spese detraibili della dichiarazione dei redditi. Perfino le visite sanitarie, dentista incluso, se non si pagano con il bancomat non possono emettere lo scontrino fiscalizzato. Eravate a conoscenza di questa novità in merito alle tasse?