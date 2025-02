Fedez, ora non ci sono più dubbi: a chi è dedicata davvero Bella Stronza | “L’ha fatto per…”, altro che amante

Ecco perchè Fedez ha scelto quel brano per la serata cover, non hanno dubbi a chi fosse dedicata.

Fedez è uno tra i “Big” della 75esima edizione del Festival di Sanremo di Carlo Conti e come sempre la sua musica non delude i suoi fan, i quali non riescono a smettere di ascoltare il suo brano, come riportano sui social.

Con la sua, Battito, Federico ha voluto parlare apertamente della depressione che l’ha sovrastato da dopo la notizia terribile del cancro al pancreas, fino ad arrivare alla separazione da Chiara Ferragni e tutto quello che è emerso.

Oltre a questo brano, in rete si sta parlando anche molto della serata cover e del brano scelto. Ecco perché ha voluto proprio quella: l’ha dedicata a lei?

La serata cover di Fedez e Marco Masini

Della serata cover di questa edizione del Festival di Sanremo 2025 se ne parlava già da quando sono stati resi noti i nomi degli artisti e le canzoni che hanno deciso di portare. L’attenzione era caduta inevitabilmente su Fedez e la scelta di portare, Bella Stronza, insieme a Marco Masini.

Sul testo sono emerse molte polemiche, soprattutto per la frase: “Mi verrebbe di strapparti… Quei vestiti da putta*a e tenerti a gambe aperte… Finché viene domattina… Ma di questo nostro amore… Così tenero e pulito… Non mi resterebbe altro che un lunghissimo minuto di violenza…”. Nell’era del femminicidio e del politicamente corretto, (fortunatamente, se ce lo consentite), Federico ha deciso di modificare le strofe incriminate con rime ad hoc che lasciassero un sapore meno amaro. E infatti, polemiche a parte, i due fuoriclasse insieme, hanno avuto un successone all’Ariston con questa festuring.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Fedez e la dedica segreta

In molti sui social hanno rivelato di aver capito a chi fosse dedicata la versione modificata di Bella Stronza cantata da Fedez e Marco Masini, alla serata cover. Un utente ha rivelato: “L’ha fatto per zittire tutte le critiche e prendersi qualche rivincita, e ci è riuscito perfettamente”. Ricordiamo che Federico non ha mai detto se questa canzone sia indirizzata a qualcuno in particolare.

Il mondo del gossip suggerisce che sia stata realizzata per rilasciare un messaggio a Chiara Ferragni o ad Angelica Montini, ma ribadiamo che sono solo rumors. A ogni modo il cantante è molto soddisfatto e come ha rivelato dopo la sua esibizione: “Sono contentissimo. Non potrei essere più felice di così. Devo ringraziare Marco, l’ho contattato io. Abbiamo scelto quali parti inserire…”. In molti però si sono chiesti, a chi avrà dedicato questa frase: “Riusciremo mai a ferire chi ci odia… Come chi ci ama per davvero…”?