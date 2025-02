Scacco matto dall’INPS: a marzo non ti arriva 1€ se non compili il nuovo modulo | Poi dopo non piangere

I guai sono dietro l’angolo per tutti. Il modulo è di vitale importanza: segui questo tutorial e ricevi pure gli arretrati.

La legge non ammette ignoranza e questo lo sappiamo da sempre. Ora più che mai, però, in un momento storico importante dove i problemi economici non mancano, l’attenzione deve essere estrema.

Quante volte capita di non leggere con cura e attenzione gli avvisi informativi che ci giungono nella casella postale? Spesso ignoriamo di leggere con precisione dettagli che possono fare la differenza nella nostra vita.

In questi ultimi giorni, vi è la corsa alla produzione del modello ISEE presso i vari CAF presenti sul nostro territorio nazionale e, l’attenzione è tutta focalizzata lì.

Il motivo è da ricondurre al fatto che nelle dichiarazioni da presentare, non vanno dimenticati dettagli importanti come ad esempio visure catastali, eventuali contratti di affitto o ad esempio conti cointestati col partner e targhe auto. La vera novità, però, viene proprio dall’INPS.

L’INPS non ammette ritardi di nessun tipo

Quando si parla dell’INPS, erroneamente si pensa solo ed esclusivamente a tutti coloro che percepiscono una pensione, sociale per anzianità o lavorativa. Ora come ora, però sembra proprio che i tempi sono maturi per evitare di commettere danni irreversibili.

L’INPS dà ma può togliere da un momento all’altro. Negli ultimi giorni, infatti, si sta parlando con una certa insistenza di un modulo da dover compilare al fine di salvare il salvabile e mettere al sicuro i propri soldini. Con il prossimo paragrafo, sarà spiegato tutto in maniera chiara ed esaustiva. Bisogna prendere nota prima che sia troppo tardi.

Scacco matto dall’INPS: da marzo non ti arriva 1€ se non compili il nuovo modulo

Stando a quanto riportato da altroconsumo.it, entro la fine di questo mese, i pensionati, non devono assolutamente dimenticare il modello RED. Chiaramente ciò si rivolge, nella maniera più specifica, a chi percepisce pensioni il cui importo dipende dal proprio reddito o da quello familiare (in questo casa l’integrazione al minimo o la reversibilità).

Solo ed esclusivamente per questa categoria, il modello RED è di fondamentale importanza. Dal momento che per la fine del mese, mancano solo due settimane, sarebbe buon uso e costume contattare il proprio commercialista e mettere a punto questa cosa prima che sia troppo tardi. Ad ogni modo, sui vari portali, ci sono diversi tutorial sulla compilazione del suddetto modello.