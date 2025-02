Ultim’ora: Bonus di San Faustino | Meloni totalmente impazzita: 1500€ se subisci un tradimento

Cosa vuol dire che il governo Meloni ti rimborsa qualora doveste subire un tradimento? Facciamo chiarezza.

Con la pubblicazione della Legge di Bilancio 2025, sono stati molteplici i bonus e le agevolazioni che una fetta di cittadini ha ricevuto o sta ricevendo a loro favore. Tutto dipende dal vostro reddito, il quale vi potrà sbloccare più o meno aiuti.

Molti di questi benefit riguardano la famiglia, il lavoro, la formazione, le spese scolastiche, la ristrutturazione e così via. Poi ci sono quelle relative alla persona e alla sua felicità, tra le tante per esempio il bonus animali domestici 2025, per aiutare i cittadini a prendersi cura dei loro migliori amici.

In queste ore sui social è stato rilasciato un commento in merito a una sorta di rimborso in caso di tradimento da parte del partner previsto dal governo, ma sarà veramente così? Facciamo chiarezza.

I vari bonus per chi presenta l’ISEE aggiornato

Per chi presenta l’ISEE aggiornato al Caf o all’INPS, potrà ottenere diversi bonus previsti in questa nuova Legge di Bilancio redatta dal governo Meloni, grazie alla quale, molti cittadini con un reddito basso potranno ottenere notevoli agevolazioni.

Sono svariati da prendere in considerazione, come per esempio il bonus affitto, il bonus asilo nido, il bonus energia e acqua, il bonus prima casa per i giovani, il bonus cultura per chi ha raggiunto la maggiore età e così via.

Un grosso aiuto per tutti

Nel paragrafo precedente vi abbiamo illustrato alcuni dei bonus presenti nell’attuale Legge di Bilancio, ma in molti si chiedono cos’è quell’aiuto inerente ai tradimenti decretato dal governo Meloni? Come sempre sui social si trova sempre qualcuno che gestisce questo argomento delicato con leggerezza o comunque con poco rispetto per chi necessita di un aiuto concreto. Il bonus in questione è quello riferito allo psicologo e molti hanno ironizzato sul fatto che in caso di rottura con il partner per tutta una serie di circostanze, l’aiuto con un professionista può sempre servire per provare a superare questo momento di tristezza, anche se comunque dallo psicologo si va anche per altro.

In merito a questo si sarebbe potuto affrontare questo argomento con più empatia, ma lo sappiamo come funzionano queste cose in rete. A ogni modo, il bonus 2025 è ancora in fase di approvazione, nel senso che non sono state rese ancora note le linee guida, come per esempio la cifra massima di reddito per poterne beneficiare e così via. Per ora, sappiamo che è arrivata la nuova tranche di fondi per chi aveva fatto domanda nel 2024. Saranno circa 3mila persone a ricevere 1500 euro previsti per questa convenzione.