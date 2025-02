1 marzo 2025: addio all’esenzione ticket in farmacia | Puoi anche schiattare di dolore: a Meloni non interessa

Perché dal 1 marzo 2025 potreste dover dire addio all’esenzione ticket in farmacia?

In questo momento di forti rincari, i cittadini cercano in tutti i modi di risparmiare dove possono, usufruendo di sconti, promozioni, esenzioni e bonus. Ognuno può avere diritto a più o meno aiuti, in base all’età, al reddito, alla patologia, alla situazione familiare e così via.

In merito alla sanità pubblica, i cittadini dove possono, cercano di sfruttare il ticket che viene offerto dal SSN, per pagare meno esami, visite e medicinali, quando vi spettano delle esenzioni per reddito, età o patologia.

Nonostante questa certezza, sta facendo scalpore una notizia per cui i cittadini dal 1° marzo 2025 potrebbero dover dire addio all’esenzione ticket in farmacia. Come mai sta succedendo questo?

Come funziona l’esenzione ticket

L’esenzione ticket è un’agevolazione che viene prevista in base all’età del cittadino, oppure per patologia e ancora per situazione reddituale. A prescindere dalla vostra situazione dovrete comunque recarvi all’Asl del vostro comune e verificare la procedura, in quanto ogni Regione è a sé. Inoltre ricordatevi sempre che questa agevolazione dovrete rinnovarla di volta in volta, in quanto ha una data di scadenza precisa.

In caso di patologia per esempio, al termine dell’esenzione dovrete recarvi dallo specialista, il quale potrà rinnovare o meno questa agevolazione. Così come per il fattore reddituale, qualora la vostra situazione fosse cambiata, per esempio avete trovato lavoro e quindi il vostro patrimonio è aumentato, non ne avrete più diritto.

Cosa cambia nell’esenzione ticket

Cosa vuol dire che dal 1 marzo 2025 dovrete dire addio all’esenzione ticket in farmacia? Prima di insorgere è bene fare una precisazione, nessuno dovrà rinunciare a questa agevolazione, se ovviamente rientra tra gli aiuti che può richiedere. Anche perché potreste aver diritto a diversi sostegni a livello medico se rientrate nei requisiti minimi, per questo fareste meglio a informarvi anche con il vostro medico curante o all’Asl.

In merito all’età per esempio, sappiate che dai 65 anni in su tutti coloro che hanno un reddito che non superi i 36.151 euro annui, potranno ottenere questa esenzione nel pagamento. Generalmente questa agevolazione avviene in automatico al raggiungimento degli anni necessari, ma può capitare a volte che il database dell’Agenzia delle Entrate non sia aggiornato simultaneamente e così potrebbe capitare che i cittadini dovranno fare richiesta per poter smettere di pagare il ticket in farmacia. In questo caso quindi, recatevi all’Asl di appartenenza e chiedete consiglio sul da farsi, visto che la procedura può cambiare di regione in regione.