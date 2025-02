Eurospin scopre il segreto delle pizze di Cannavacciuolo: le sta vendendo a 40 centesimi | Un regalo senza senso

Veramente Eurospin ha scoperto il segreto delle pizze di Cannavacciuolo e le sta vendendo a 40 centesimi? Ecco quali sono.

Sono nomi di notevole spessore quelli che nominiamo in questo articolo, in quanto, seppur per contesti differenti, tutti conosciamo Eurospin e Antonio Cannavacciuolo. Il primo, grazie ai suoi prodotti di qualità dai prezzi bassi, restituisce ai clienti molte materie prime da utilizzare in cucina.

Il secondo, quelle stesse materie prime che potrebbe anche acquistare nel noto discount, chi può dirlo, restituisce dei piatti sublimi e perfetti ai commensali che semplicemente si emozionano forchettata dopo forchettata.

I loro nomi sono separati ma in qualche modo anche uniti, visto che pare che Eurospin abbia scoperto il segreto delle pizze di Cannavacciuolo, vendendole a 40 centesimi. Ma cosa vorrà dire?

Le offerte da Eurospin

Prima di parlarvi delle pizze in questione, volevamo suggerirvi di sfogliare il volantino che partirà dal 13 al 23 febbraio, in quanto veramente molto ricco di prodotti sensazionali. Non parliamo soltanto di cibarie varie, in quanto di quelle siete sempre super informati, soprattutto delle offerte che l’Eurospin mette a disposizione dei suoi amati clienti a 1 euro, ma anche di altri oggetti.

Parliamo per esempio di tutti quegli articoli per la casa che potrebbero interessarvi, come per esempio: il mop a 2 lati con manico telescopico a 6,99 euro, così come la scopa per interni con pratico sistema a scatti a 5,99 euro, la macchina per cucine della Necchi a 119,99 euro, la stiratrice verticale ariete a 27,99 euro e così via.

Le pizze di Eurospin in offerta

Ed eccoci giunti al fulcro del nostro articolo: ecco perché si dice che Eurospin abbia scoperto il segreto delle pizze di Cannavacciuolo e che le stia vendendo a 40 centesimi. Stiamo parlando dell’offerta molto gettonata del noto discount, nel quale è possibile acquistare le pizzette margherita 4 pezzi a 1.59 euro (0.40 centesimi l’una), della Tre Mulini.

Ovviamente quelle pizzette non sono quelle preparate da Antonino, ma come le fa lui, anche queste sono preparate con la classica ricetta napoletana, dove la margherita diventa il simbolo italiano per eccellenza. Alla fine bastano pochi ingredienti per restituire un capolavoro e lo chef stellato lo sa bene, in quanto lui nella preparazione della pizza è un vero genio come abbiamo visto in un video social di qualche anno fa, dove il giudice di MasterChef si dilettava proprio nella preparazione di quest’ultima. Siamo curiosi di sapere in quanti di voi hanno assaggiato queste pizzette di Eurospin? Anche voi siete rimasti entusiasti come la pizza di chef Antonino?