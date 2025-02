L’RSA diventa gratis in Italia: puoi chiudere i tuoi genitori e sbattere pure la porta | Paga tutto lo Stato

Veramente l’RSA è diventata gratis in Italia? Ecco chi può richiedere l’esenzione per i propri cari.

Soltanto in Italia sono moltissimi gli anziani che per tutta una serie di motivi, non possono più vivere nella loro casa, da soli o al fianco dei loro cari e devono trasferirsi nelle RSA. C’è chi deve andare obbligatoriamente/necessariamente per una condizione di salute più o meno grave e non più gestibile a casa, chi perché è solo, chi perché lo decide e chi perché, figli e parenti stretti non possono/vogliono prendersi cura di loro.

Sui primi motivi non c’è nulla da dire, anche perché è una fortuna che esistono questi luoghi, sull’ultimo punto: dipende! Ovviamente nessuno vuole giudicare nessuno, ma in alcuni casi è triste sapere che quei genitori che si sono presi cura dei loro figli quando erano piccoli, non vengano più considerati in vecchiaia, soltanto per una questione di responsabilità e voglia di libertà.

A ogni modo, prima di uscire fuori tema con questa polemica che ovviamente non voleva essere una critica a chi ha motivi più nobili per optare per questa sistemazione, volevamo parlarvi della modalità con cui è possibile accedere gratuitamente all’RSA in Italia.

La differenza tra le strutture

Le RSA, sono le Residenze Sanitarie Assistenziali, nate in Italia a metà degli anni 90, definite come strutture non ospedaliere ma comunque a carattere sanitario che possono ospitare gli anziani per un periodo definito o a tempo indeterminato, generalmente non autosufficienti che necessitano di cure particolari. Le Case di riposo invece sono definite come “alloggi multi-residenza” per anziani parzialmente autosufficienti che necessitano di qualche forma di assistenza sanitaria, sono quelli che in passato venivano definiti “ospizio” per capirci meglio.

Infine ci sono le RSSA, cioè la Residenza Sociosanitaria Assistenziale per anziani, la quale fornisce assistenza ad anziani di età superiore ai 64 anni che presentano gravi deficit psico-fisici o affetti da demenza senile che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse, ma che richiedono comunque un alto grado di assistenza alla persona con interventi socio-riabilitativi e assistenziali.

Le RSA gratuite in Italia

Cosa vuol dire che le RSA in Italia diventano gratuite? Ebbene, non tutti lo sanno, ma determinate patologie e condizioni gravi, inserite nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), sono gratuiti per tutti i cittadini, visto che il SSN deve garantire determinati servizi e prestazioni a tutti, a prescindere dal loro reddito o residenza.

Per farvi un esempio, chi soffre del morbo di Alzheimer rientra nella categoria delle prestazioni da ritenersi gratuite per i cittadini e le loro famiglie. A ogni modo, per essere sicuri se rientrate nei casi per cui è prevista l’esenzione totale o parziale della parcella richiesta dalle varie RSA, fareste meglio a consultare la tabella del DPCM 14 febbraio 2021.