Maggiorenni, svolta epocale: addio per sempre ai “18 anni” | Il comunicato UFFICIALE dello Stato Italiano

Modificata la regola sulla maggiore età in Italia. A quanto pare i 18 anni non sono più quelli di una volta.

Ecco che cosa c’è da sapere e che cosa sta cambiando nel Bel Paese a proposito del famoso traguardo di vita.

Il Governo ormai ha deciso, non c’è null’altro da fare adesso. Altro che patente di guida e diritto di voto. Ora è in ballo anche il lavoro.

Spegnere 18 candeline ha sempre significato entrare nell’età adulta e avere accesso a una serie di diritti e doveri preclusi ai minorenni. Ora però qualcosa è cambiato.

Scopri qual è il decreto che stravolge il criterio che distingueva i cittadini maggiorenni dai minori di 18 anni.

Maggiore età, il cambiamento epocale per i cittadini del Bel Paese

In Italia il raggiungimento della maggiore età è sempre stato una sorta di simbolo. L’anno in cui si diventa maggiorenni ha rappresentato il momento dell’acquisizione di tutta una serie di diritti e doveri legati all’età adulta, dal diritto di voto fino alla possibilità di prendere la patente di guida. Insomma è stato il sinonimo di un passaggio cruciale e la formazione dell’educazione delle famiglie italiane ha sempre visto nelle 18 candeline un traguardo personale che ha segnato la trasformazione dalla fase della spensieratezza a quella delle responsabilità.

Adesso però, in un periodo di grandi cambiamenti, a quanto pare, anche quello della maggiore età è stato stravolto. Uno dei criteri cardine che ha riguardato il mondo del lavoro finora, adesso è stato radicalmente modificato e messo in discussione. Scopriamo qual è la novità che sta facendo così tanto clamore.

La sospensione applicata all’obbligo di aver compiuto 18 anni

La notizia che sta circolando sulla carta stampata, in tv e in radio è quella relativa al Decreto Milleproroghe che è stata approvato il 13 febbraio da parte del Senato con ben 97 voti a favore e 57 voti contrari. Tale Decreto al momento è al vaglia della Camera e sarà convertito in Legge entro il 25 febbraio. Tra le diverse novità stabilite tramite il Decreto Milleproroghe c’è qualcosa che riguarda i maggiorenni.

Sarà infatti sospeso, fino al 30 settembre e per l’intera durata della stagione balneare 2025, l‘obbligo di aver compiuto 18 anni per chi svolge un lavoro da assistente dei bagnanti. Inoltre fino al 30 settembre è estesa la validità dei brevetti che sono in scadenza da ottobre 2024 fino al 29 settembre del 2025. Ora occorre aspettare i prossimi sviluppi dell‘iter legislativo per capire quali punti verranno confermati rispetto al contenuto del Decreto già approvato da parte del Senato.