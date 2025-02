Da pochi minuti è ufficiale: passato il BONUS “CAPPOTTO TERMICO” | Non spendi 1€: paga tutto il Governo

Con il Bonus Cappotto Termico, i tuoi lavori saranno pagati direttamente dal Governo. Ecco come ottenerlo, è semplicissimo.

Sono tanti Bonus e le agevolazioni messe a disposizione del Governo al fine di supportare le tantissime famiglie italiane in difficoltà economica.

Oggi più che mai, visti i recenti rincari, queste misure permettono ai cittadini di far fronte alle diverse spese, rendendo accessibili i servizi essenziali e migliorando il benessere sociale.

Per questo motivo, in prossimità della dichiarazione dei redditi 2025, è fondamentale informarsi quali siano le spese scaricabili in modo da ottenere un risparmio di imposta.

In molti casi si può ricevere un rimborso significativo, molto dipende anche dalla capienza fiscale. In particolare, tra le spese scaricabili, troviamo anche quella relativa al cappotto termico.

Agevolazioni e sconti in arrivo da Governo

Ogni anno, come è noto, è possibile portare in detrazione le spese sostenute al fine di ottenere uno sconto di imposta. Le detrazioni includono le spese sostenute per sé e per persone fiscalmente a carico e vanno applicate dopo aver calcolato l’imposta dovuta. Come riporta money.it, ad essere considerati familiari a carico sono coloro che nel periodo d’imposta di riferimento (per la dichiarazione dei redditi 2025 quindi si tratta del 2024) hanno conseguito un reddito non superiore ai 2.840,51 euro (compresi gli oneri deducibili). Per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di reddito è invece è aumentato a 4.000 euro.

Solitamente, le detrazioni sono riconosciute solo per una parte della spesa effettivamente sostenuta e su tale quota deve essere applicata un’aliquota che varia in base alla spesa. Nello specifico, nel modello 730/2025 tra le spese che è possibile portare in detrazione, troviamo quella riguardante le spese condominiali. Ciò vuol dire, che coloro che abbiano effettuati lavori come quello del cappotto termico potranno ottenere un’agevolazione fiscale. Ricordiamo che il cappotto termico è una soluzione di isolamento molto importante perchè migliora l’efficienza energetica evitando la sua dispersione. Di conseguenza, diminuendo la dispersione si ottiene un notevole risparmio energetico sia d’estate che d’inverno. Scopriamo come ottenerlo nel prossimo paragrafo.

Cappotto termico, come portare in detrazione la spesa nel modello 730/2025

Per poter usufruire delle detrazioni nel modello 730/2025 occorre che le spese condominiali, quindi anche quella relativa al cappotto termico, siano indicate nel Quadro E “Oneri e spese” e soprattutto che siano dimostrabili. Infatti per avere accesso alle le agevolazioni fiscali, le spese devono essere sostenute con mezzi di pagamento tracciabili. Unica eccezione, come riporta l’Agenzia delle Entrate, è in caso di agevolazioni previste per l’acquisto di auto per disabili, si può ottenere la detrazione fiscale anche in caso di permuta.

Inoltre, le detrazioni fiscali possono essere richieste entro 5 anni. Anche se non si richiede un beneficio fiscale con la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno successivo, può essere richiesto in un secondo tempo presentando la dichiarazione integrativa, e questo anche se presentazione della dichiarazione ordinaria non vi sia menzione del beneficio spettante.