UFFICIALE – Dall’1 marzo mezzo stipendio è pagato dall’INPS: devi fare richiesta subito | Altrimenti non prendi 1€

Ecco cosa succede dal 1 marzo per questi richiedenti da parte dell’INPS, se vuoi riceverlo in busta paga devi fare richiesta.

Questo 2025 viene considerato da molti come l’anno dell’inizio del cambiamento, in quanto si inizia a intravedere l’anno in cui non saranno più costruite le auto a motore termico, così come le caldaie a gas, in favore dei metodi più green.

In merito a questo sono stati introdotti tutta una serie di aiuti e bonus soprattutto a favore dei dipendenti, i quali, in base al proprio credito riceveranno più o meno indennizzi. Non saranno soltanto questi gli incentivi, ma in busta paga ne troveranno anche altri.

Per esempio l’assegno per i figli a carico, il bonus nuovi nati, il bonus nido e così via. Tra i molteplici si sta parlando anche molto di quell’introito che l’INPS verserà ai dipendenti dal 1° marzo, ma dovrete fare richiesta subito se volete ancora ottenerlo.

Gli aiuti per cui bisogna fare richiesta

Premettiamo che in questo periodo avere l’ISEE aggiornato è fondamentale per poter beneficiare degli aiuti e degli esoneri che la Legge di Bilancio prevede in determinati casi. In base al vostro reddito annuale potrete avere diritto a più o meno aiuti, ovviamente gli importi varieranno in base alla vostra situazione, così come al fatto di avere o meno figli e così via.

Inoltre ci sono aiuti che vi arriveranno in automatico qualora ne aveste diritto e altri per cui dovrete fare domanda. Per questo motivo vi conviene farvi fare un controllo dal Caf o dall’INPS per verificare tutto quello che potrete richiedere. Inoltre ricordatevi di verificare quali sono stati i bonus confermati rispetto all’anno scorso e quali cancellati, in quanto non tutti saranno riassegnati.

Ve li manda l’INPS in busta paga

Tra i vari aiuti ricordatevi che il 1° marzo troverete in busta paga un aiuto considerevole elargito direttamente dall‘INPS. Precisiamo che al 14 febbraio, come riportano da tuttolavoro24.it, questo bonus verrà inviato ai percettori di Naspi. Parliamo del trattamento integrativo conosciuto come ex bonus Renzi. La prima data di riferimento per l’accredito dovrebbe essere il 18 febbraio ma potrebbero variare sia date che importi in base al singolo beneficiario.

Il trattamento sarà pari a 100 euro, anche se a febbraio sarà più alto, in quanto comprende il bonus di gennaio che non è stato inviato e quindi riceverete 200 euro. Badate bene che la cifra potrebbe variare in base ai conguagli fiscali, in quanto se foste a debito, il bonus verrà utilizzato per pagare quello che dovevate. Recatevi sul vostro Fascicolo Previdenziale del Cittadino, per sapere quando vi verrà inviato, anche perché dovrebbe essere attivo in automatico, ma comunque è sempre meglio verificare.