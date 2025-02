Ultim’ora: dall’1 marzo sparisce il BANCOMAT GRATUITO | Paga la tassa o rimani senza soldi contanti

Bancomat, sono in arrivo cambiamenti importanti senza il pagamento della tassa si rischia di rimanere senza soldi.

Prelevare denaro in contanti è una di quelle operazioni che rientra a pieno nella nostra quotidianità e che può essere compiuta recandosi semplicemente ad un qualsiasi sportello.

Per effettuare il prelievo è necessario soltanto possedere una carta (di credito, debito, pregata ecc. ) che una volta, inserita nel bancomat, consenta il rilascio della somma di danaro richiesta.

Questa pratica ha il vantaggio che può essere svolta in qualunque ora del giorno o della notte proprio perché si tratta di un servizio automatico, anche se a seconda della banca di riferimento, prevede l’applicazione di alcune commissioni.

Tuttavia, ben presto tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro. I tradizionali sportelli bancomat saranno oggetto di una vera e propria rivoluzione tecnologica.

Bancomat, verso l’estinzione

La diminuzione degli sportelli bancomat, in diverse zone d’Italia, è un aspetto che non è di certo passato inosservato. Secondo l’elaborazione dell’Osservatorio sulla deserticazione bancaria di First Cisl, sulla base dei dati di Banca d’Italia e Istat aggiornati al 31 dicembre 2024, in Italia quasi la metà dei comuni italiani (3.381, il 42,8% del totale) sono totalmente privi di sportelli Atm. Un processo di rimozione che procede a ritmo di – 600 sportelli all’anno e che nel 2024 ha visto chiudere altri 508 punti di prelievo.

Alla base di questa scelta ci sarebbero delle politiche di taglio dei costi di gestione adottate dai gruppi bancari. A favorire tutto ciò poi, avrebbe contribuito il successo delle app di pagamento su smartphone e in generale la spinta verso le transazioni digitali. L’insieme di questi fattori ha portato inevitabilmente ad una significativa desertificazione bancaria. Quale sarà quindi il futuro degli sportelli bancomat? Scopriamolo nel prossimo paragrafo.

Sportelli bancomat, rivoluzione in arrivo: ecco cosa ci attende

Come riporta quifinanza.it, sebbene siano ancora in tantissimi gli italiani sprovvisti di un accesso fisico ai servizi bancari, perché spesso poco avvezzi all’uso dell’internet banking, gli sportelli subiranno un’importante rivoluzione tecnologica. La novità più significativa riguarderebbe gli Atm con sistema Near Field Communication, lo stesso utilizzato nei pagamenti contactless. Ciò significa, che spariranno i vecchi bancomat (sia gratuiti che non gratuiti) e lasceranno spazio ai nuovi dispositivi con autenticazione moderna.

Questa modalità permetterà di utilizzare l’autenticazione avanzata attraverso il riconoscimento facciale o l’impronta digitale, già presenti nella maggior parte degli smartphone. Tra i vantaggi di questi nuovi sistemi di prelievo, ci sarebbe proprio un maggior livello di sicurezza e soprattutto una riduzione dei tentativi di truffa legati alle clonazione delle carte, come lo skimming. Tra l’altro, oltre ad erogare contante in modo più sicuro e rapido, i moderni sportelli permetterebbero anche l’impiego di un numero maggiore di servizi anche estranei al circuito.