“Vedi il blu o il verde?” | Fanno questo test d’intelligenza visiva ai politici italiani: non ha indovinato nessuno

Voi cosa vedete blu o verde in questo test d’intelligenza visiva? Nessuno ha indovinato e adesso vi spieghiamo il perché.

I test che vi proponiamo sono sempre molto gettonati, per questo andiamo a cercare sempre quelli più particolari da mostrarvi, in modo da non abbassare le vostre aspettative e soprattutto per continuare a farvi divertire.

Ovviamente come vi diciamo sempre, prendete questi test con leggerezza e come momento di relax, non c’è bisogno di deprimersi se non indovinate subito la risposta, è un modo per tutti per continuare a tenere allenata la mente sia in caso positivo che negativo.

Oggi vogliamo proporvi un test d’intelligenza visiva che sta dividendo l’opinione pubblica. Dovete rispondere a una semplice domanda: “l’immagine vi sembra blu o verde?”. Adesso vi spieghiamo perché nessuno ha indovinato.

Il creatore di questo test d’intelligenza visivo

Questo test d’intelligenza, come riportano da money.it, ha una storia molto curiosa, in quanto nasce da una discussione che il suo creatore, il dottor Patrick Mineault, neuroscienziato visivo ha avuto con sua moglie, la dottoressa oftamologa Marissé Masis-Solano, sul colore di una coperta.

Il dottore era convinto fortemente che fosse di colore verde, mentre la dottoressa di colore blu, per questo motivo ha creato un sito internet, ismy.blue, dov’è presente un test divertente da fare, dove dovrete rispondere semplicemente se l’immagine che vi mostra è blu o verde. Ed è un po’ quello a cui vi sottoponiamo noi oggi, dopo aver visto attentamente l’immagine riportata, secondo voi, che colore è?

La soluzione del test d’intelligenza visiva

Dopo aver guardato attentamente l’immagine che vi abbiamo portato qui in alto, secondo voi qual è il colore che mostra questo test d’intelligenza visiva? Blu o verde? Sapete perché nessuno ha indovinato e perché probabilmente anche se l’avessero sottoposto al governo avremmo ottenuto risposte differenti? Semplice perché non c’è una risposta corretta, una parte di popolazione vede un colore e l’altra, l’altro colore, questo succede perché il cervello di ogni singolo ha una percezione differente dei colori, quindi il risultato del test non sarà mai uguale.

Da come è emerso queste differenze potrebbero essere attribuite a differenze di aspetti culturali o di lingua, anche se c’è ancora un forte dibattito su queste, o per problemi di daltonismo, il quale colpisce un uomo su 10 e una donna su 100. C’è da dire che molte volte questa differenza di risposta potrebbe essere influenzata anche dall’età, dal tipo di dispositivo scelto per guardare l’immagine, dalle impostazioni del display, dall’ora, dalla luce e così via. Cosa ne pensate?