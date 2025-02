Agenzia delle Entrate, controlli a tappeto per questi italiani | Guai se hai questa spesa sul conto corrente

Il Fisco ha ampliato il raggio di controlli. Fai quindi attenzione alle spese che hai fatto, rischi grosso se hai questa sul conto.

L’Agenzia delle Entrate ha da sempre il compito di migliorare l’efficacia della riscossione nazionale, gestendo i tributi ed effettuando accertamenti e controlli vari.

Di recente però ha esteso ulteriormente il raggio dei controlli e intensificato la sua attività nel settore dell’edilizia.

Nel suo mirino ci sono ora le abitazioni che hanno beneficiato di alcuni bonus. Lo conferma l’Atto di indirizzo per il raggiungimento degli obiettivi di politica fiscale, un documento che è stato preparato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Se in passato hai quindi beneficiato dei bonus, fai attenzione. Potresti essere a rischio d’accertamento e di sanzione. L’Agenzia delle Entrate sta facendo di tutto per contrastare l’evasione nel settore immobiliare.

Dei nuovi controlli dell’Agenzia delle Entrate per contrastare l’evasione

Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate sta facendo dei controlli sulle riqualificazioni che hanno tratto beneficio dai bonus edilizi, Ecobonus e Sismabonus compresi.

Tali controlli si concentrano sulla mappatura delle proprietà non aggiornate e sull’aggiornamento dei valori catastali. In pratica, come riporta “QuiFinanza.it”, vengono incrociate diverse banche dati e vengono così selezionate le posizioni da sottoporre ad accertamento. Questo per individuare eventuali incongruenze e procedere con l’avviso di accertamento. Assicurati quindi d’aver usufruito nel modo corretto di questi bonus. Gravi conseguenze sono dietro l’angolo.

Dopo i controlli può scattare l’avviso di accertamento, ma non sempre

Non tutti però sono a rischio d’accertamento. “QuiFinanza” scrive che lo è chi usufruisce dei bonus oridinari, considerando che, a seguito dell’accertamento della nuova rendita catastale, in caso di mancato adeguamento dell’immobile entro i termini previsti, scatta un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Chi usufruisce invece del Superbonus, continua “QuiFinanza”, riceverà una lettera di compliance, ovvero un invito a formalizzare le incongruenze. Un avvertimento che permette ai contribuenti di mettersi in regola in modo spontaneo prima che l’Agenzia delle Entrate” mandi un avviso di accertamento. Qualora non dovesse farlo, c’è infatti il rischio che venga sanzionato.