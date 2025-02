Bollo Auto, svolta epocale: ecco la “GIUSTIFICA” dell’ACI | Non paghi più 1€ se ti presenti in sede

Ecco come fare per ottenere l’estensione dell’esenzione del bollo auto. Non tutti conoscono questa agevolazione dell’ACI.

Il pagamento del bollo auto ha da sempre diviso l’opinione pubblica, creando ogni volta un grande dibattito, in quanto non tutti vorrebbero pagarlo. Eppure, se si è proprietario di un veicolo a motore, è obbligatorio.

L’importo è variabile in base al tipo di veicolo e alla regione di residenza del proprietario del mezzo, addirittura in caso di veicolo lussuoso verrà integrato il superbollo. Questo tributo regionale andrà pagato una volta all’anno a cadenza regolare.

Eppure, una fetta di popolazione è esentata da questo pagamento, lo rivela l’ACI ma non tutti lo sanno. Ecco di cosa stiamo parlando.

Come si calcola e come si paga il bollo dell’auto

L’importo del bollo auto da pagare vi arriva in automatico, come un qualunque tributo, quindi non dovrete preoccuparvi più di tanto, oltre a dover “strisciare la carta”. Ma per coloro che si sono chiesti come calcolarlo, dovrete in primis reperire queste tre informazioni: potenza del motore in kW, classe ambientale del vostro veicolo e regione di residenza del proprietario dell’auto. Adesso dovrete moltiplicare i kilowatt per il valore fisso della classe ambientale, che troverete nella sezione V.9 del libretto di circolazione.

Se il calcolo dovesse risultare troppo travagliato, non vi preoccupate, in quanto online troverete molti strumenti digitali che vi aiutano in questo, perfino il sito dell’ACI ha previsto una sezione dedicata a questo. A ogni modo, dopo aver ottenuto la cifra da pagare, dovrete decidere se utilizzare i canali online: il sito dell’ACI, il portale della propria regione, la propria app della banca o delle poste, l’app IO, Satispay e PagoPa o i metodi tradizionali: uffici postali, tabaccherie o ricevitorie autorizzate, ACI, agenzie pratiche auto e sportelli bancari convenzionati.

Chi è esentato dal pagamento del bollo

Come vi dicevamo il bollo auto è da pagare obbligatoriamente dagli automobilisti senza troppi se o ma, ma per alcuni cittadini, è prevista un’esenzione, estesa dall’ACI, che non tutti conoscono. Per esempio, tutti coloro che posseggono un’auto storica immatricolata da più di 30 anni sono esenti, così come chi usufruisce della Legge 104 per prendersi cura di un congiunto e anche chi è portatore di handicap.

Inoltre sappiate che, chi ha acquistato auto green, che siano ibride, elettriche, GPL e così via otterranno delle esenzioni totali o parziali sul bollo per massimo 5 anni, per incentivare a questo tipo di acquisto. Per sapere con certezza il periodo, dovrete richiedere informazioni al vostro Comune di appartenenza, in quanto ogni Regione ha la libertà di scelta in merito.