Ghivizzano: inaugurato il centro del riuso Nova Vita | Passo importante contro la lotta agli sprechi

Un passo in avanti verso quella che è la lista agli sprechi. A Ghivizzano diventa realtà il centro di riuso tanto atteso “Nova Vita”.

Ghivizzano, la frazione del Comune di Coreglia Antelminelli, in provincia di Lucca è diventato un centro contro gli sprechi.

È avvenuta una conferenza stampa per illustrare quello che è e sarà il centro del riuso di Ghivizzano.

A questa hanno partecipato l’amministratore comunale, i referenti della società Ascit e la Compagnia locale dei Carabinieri.

Si tratta di un progetto fortemente voluto proprio dal Comune che ha beneficiato anche dei contributi della Regione Toscana.

Centro “Nova Vita”: lotta agli sprechi per la sostenibilità

Durante l’incontro che si è tenuto proprio all’interno della sede del centro, sono intervenuti numerosi rappresentanti dell’amministrazione cittadina di Coreglia Antelminelli. Da menzionare la presenza del Sindaco, Giorgio Daniele, la consigliera Matilde Gambogi ed il consigliere delegato all’igiene del territorio, Piero Taccini. Vi era anche il Vice comandante della stazione dei Carabinieri di Coreglia e la classe prima della scuola Ungaretti, insieme alle insegnanti ed alla Dirigente.

Hanno preso parte a questo evento anche alcuni rappresentanti della Ascit, azienda che ha fatto si che questo progetto divenisse realtà. Ebbene sì, perché quest’azienda ha investito molto, così come la Regione Toscana affinché il centro Nova Vita potesse essere una forte presenza sul territorio per la lotta agli sprechi e per la sostenibilità dell’ambiente che circonda tutti.

Nova Vita: un centro fondamentale per il territorio

È stata una mattinata davvero intensa quella che è stata presieduta dal Consigliere comunale Piero Taccini. Questi, prima di iniziare a mostrare l’importanza vitale di questo centro, ha voluto ringraziare tutti gli intervenuti. Subito dopo, poi, ha voluto elencare tutti i benefici ed i vantaggi dell’esistenza del centro Nova Vita che, ricordiamolo, è nata ben tre anni fa, nel 2022. Si tratta di un progetto importante che ha ben due obiettivi prefissati. Il primo è quello relativo al rispetto dell’ambiente.

Il secondo, invece, riguarda le persone e le famiglie in difficoltà economica. Ebbene sì, perché in questo centro vi è la possibilità di consegnare beni non più necessari che possono essere ritirati proprio dai cittadini meno abbienti. Chiunque abbia oggetti ed indumenti in buono stato che possono essere riutilizzati, potrà portarli al centro e chi ne ha bisogno potrà ritirarli in maniera totalmente gratuita. Sia per la consegna che per il ritiro, verrà compilata una scheda con l’anagrafica del cittadino, il numero di oggetti e, ovviamente, la loro descrizione. Nell’ultimo anno c’è stato un incremento delle consegne e dei ritiri che fa ben sperare anche per il futuro.