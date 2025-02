Gratta e vinci, il trucchetto dei “Pali” per sapere a prescindere se è vincente | Lo conoscono solo 10 tabaccai

Lo volete sapere qual è il trucchetto dei “Pali” per sapere a priori se avete vinto o meno? Sono in pochi a conoscerlo.

Il Gratta e Vinci come tutti i metodi di gioco d’azzardo legali, danno quella scarica adrenalinica di poter cambiare la propria situazione finanziaria in pochi istanti, in quanto tutti fantasticano sugli acquisti da fare, qualora dovessero vincere.

Ovviamente, com’è palese intuire, non è facile vincere e la probabilità di riuscirci è molto bassa, se no, saremmo tutti ricchissimi. Questo capita perché i biglietti vincenti stampati sono pochissimi rispetto a quelli non vincenti.

Per questo oggi vogliamo parlarvi del trucchetto dei “Pali” per sapere a prescindere se il biglietto acquistato potrebbe essere vincente o meno. In pochi lo conoscono, ecco che cosa hanno rivelato gli esperti.

Il gioco crea dipendenza

Dobbiamo aprire necessariamente una parentesi prima di proseguire. Il gioco crea dipendenza, ce lo sentiamo dire ovunque e soprattutto lo leggiamo sui vari siti di gioco d’azzardo legale. Tutti vorrebbero avere più soldi per poter avere una vita più agiata ma purtroppo non è così semplice, senza tirarsi su le maniche e lavorare il doppio e anche duramente. Come dicevamo, questi metodi andrebbero presi con leggerezza, tentarci una volta ogni tanto, senza avere troppe aspettative.

Capita però che molti, illusi dalla possibilità di vincere, sentendo anche di quei pochi fortunati che hanno vinto grandi somme ne diventano dipendenti, giocando cifre altissime, ipotecandosi anche la casa e beni vari. Quando si finisce in questo tunnel, raramente ce la si fa da soli a uscirne, per questo bisognerebbe rivolgersi a uno specialista. Questo capita perché il gioco, dà quella sensazione di esserci arrivati molto vicini alla vittoria per questo c’è chi non riesce a smettere e il trucchetto dei “Pali” che vi stiamo per indicare, ne è un chiaro esempio.

Il trucchetto dei “Pali”

Chiusa la parentesi sulle conseguenze da gioco, oggi volevamo riportarvi il trucchetto dei “Pali”, per sapere quasi sempre se il biglietto è vincente o meno. Lo conoscono in pochi e l’hanno rivelato dal canale YouTube, Tv2000it, in merito al servizio “Torino, i trucchi del Gratta e Vinci. Qui viene spiegato chiaramente che quando nel biglietto ci sono tanti numeri “Pali”, cioè vicini ai numeri vincenti, capita spesso che quel biglietto sarà perdente a priori.

Eppure, quella sensazione di esserci arrivati vicini, vi spingerà a giocare più e più volte. Molte volte dopo tanto si vince magari il valore totale del biglietto e questo porterà il giocatore a provarci ancora, sperando di essere per una volta l’eccezione alla regola. Giocate dunque consapevolmente, nessuno vi vieta di farlo per hobby, ma mettetevi dei paletti da non superare e potrete divertirvi senza sperare in nulla. Poi chi può dirlo che la Dea Bendata non si giri anche dalla vostra parte?