Paura sull’Autobus: minacce con coltello all’autista | Denunciato un 53enne in stato di ebbrezza

Scompiglio e terrore a bordo di un autobus quando un 53enne è salito a bordo ubriaco ed armato minacciando l’autista: denunciato.

La sicurezza sui mezzi pubblici sta divenendo, nel tempo, un problema sempre più da tenere sotto stretta osservazione.

Sono diversi i casi in cui balordi, anche armati di tutto punto, salgono sugli autobus minacciando e, alle volte, anche ferendo autisti e passeggeri.

Nonostante gli sforzi delle Forze dell’Ordine, non si è ancora riusciti ad arginare questo fenomeno dilagante in tutto il Paese.

L’ultimo episodio, in ordine di tempo, è avvenuto sul nostro territorio. Un 53enne residente in Garfagnana ha gettato nello scompiglio un autobus di linea.

Armato ed ubriaco sull’Autobus: minacce al conducente

Negli scorsi giorni è avvenuto un episodio deplorevole, sconcertante, all’interno di uno degli autobus di linea che collegano le varie località che insistono sul territorio garfagnino. Sembrava una mattinata tranquilla ed una corsa come le altre sia per il conducente del mezzo pubblico sia per tutti i cittadini che, abitualmente, salgono sugli autobus di linea per raggiungere scuola, lavoro o per svolgere le loro commissioni quotidiani.

Purtroppo per loro, però, non è stato affatto così. Infatti, ci sono stati minuti di vero e proprio terrore a bordo, a causa di un 53enne, residente nell’Alta Garfagnana che è salito sull’autobus ubriaco ed armato. Ebbene sì, avete capito benissimo e, ovviamente, il mezzo non ha potuto avviare la marcia a causa dei comportamenti assurdi dell’individuo. Non solo minacce a mano armata, ma anche devastazione del pullman. Scopriamo quello che è accaduto nel dettaglio.

Minacce, aggressione e devastazione

Appena salito sul mezzo, subito si è capito che non fosse un passeggero qualunque che avrebbe dovuto servire del servizio pubblico per raggiungere la propria meta. Il suo comportamento deplorevole ha fatto capire all’istante che si sarebbero riscontrati problemi enormi. Infatti, l’uomo protagonista della vicenda ha aggredito dapprima il conducente e, poi, subito dopo, ha preso di mira seggiolini e macchinetta obliteratrice.

Il conducente ha avvisato subito i Carabinieri della stazione di Castelnuovo di Garfagnana che sono intervenuti con i militari di Gramolazzo. Subito hanno riportato l’ordine sull’Autobus. Hanno proceduto, poi, alla perquisizione dell’uomo che aveva in tasca delle forbici di grandi dimensioni di cui non ha saputo giustificare la presenza. Pertanto, sono state sequestrate e l’uomo è stato denunciato per ubriachezza molesta, interruzione di pubblico servizio e per detenzione ingiustificata di oggetti atti ad offendere. Per fortuna, tutto si è risolto per il meglio ed il pullman ha potuto continuare la sua corsa solita.