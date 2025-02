Il peggior frigorifero del mondo è di questa marca italiana: non comprarlo per nessun motivo | È un rottame con le rotelle

Veramente i peggiori frigoriferi del mondo sono di questa marca? Ebbene gli esperti rivelano il motivo.

Quando si acquista un frigorifero, sono molteplici i fattori di cui tenere conto, come per esempio la classe energetica, la potenza, la grandezza, se optare per un modello a incasso o meno e così via.

In commercio esistono svariate marche e modelli, per questo non è sempre facile trovare il frigorifero migliore da acquistare, anche perché non sempre si dispone delle competenze idonee per saper cogliere la differenze.

Oggi quindi vogliamo indicarvi quella che per gli esperti è la marca di frigoriferi che ha ottenuto il punteggio minore nella loro classifica. Ecco quali sono stati i punti per cui si è giunti a questo risultato.

I frigoriferi migliori da acquistare

Sul sito ilsalvagente.it, hanno riportato una classifica con i marchi dei frigoriferi più affidabili da acquistare. Questo studio è stato eseguito 60 million de consommateurs, in base ai consumi mensili dei francesi, tenendo conto quindi di svariati fattori tra cui: affidabilità, soddisfazione e disponibilità dei pezzi di ricambio. Molti elettrodomestici infatti, dispongono dei pezzi soltanto per tre anni, rendendo difficile quindi la sostituzione degli stessi, qualora insorgesse qualche problema in seguito, costringendo il cliente ad acquistare un prodotto nuovo, piuttosto che a riparare quello danneggiato. Sicuramente i costi sarebbero differenti nell’affrontare una o l’altra spesa.

Secondo loro dunque ai primi tre posti della classifica si sono posizionati i frigoriferi dei marchi:

Siemens: con il 98,8% di affidabilità e 8.3 su 10 di soddisfazione; Bosch: con il 97% di affidabilità e 8.4 su 10 di soddisfazione; Beko: con il 95,9% di affidabilità e 8 su 10 di soddisfazione.

I frigoriferi ai posti bassi della classifica

Ecco quali sono le tre marche di frigoriferi che hanno raggiunto gli ultimi posti della classifica secondo la graduatoria riportata da ilsalvagente.it, secondo lo studio francese condotto da 60 million de consommateurs. Proseguendo la classifica, vi riportiamo i dati raggiunti rispettivamente alla posizione 11,12, e 13:

Whirlpool: con il 89,6% di affidabilità e 7.9 su 10 di soddisfazione;

Hotpoint-Ariston ( quest’ultima storica marca italiana ): con il 88,9% di affidabilità e 8 su 10 di soddisfazione;

): con il 88,9% di affidabilità e 8 su 10 di soddisfazione; Liebherr: con il 87,1% di affidabilità e 8,4 su 10 di soddisfazione.

Come vedete i valori ottenuti nella parte bassa della classifica sono differenti da quelli dei primi posti ma comunque sempre onorevoli, quindi sicuramente non si possono definire come marchi peggiori, semplicemente presentano una soddisfazione e un’affidabilità inferiore, secondo i clienti francesi. Nonostante ciò, come riportano da 60 million de consommateurs: “Considerati questi buoni risultati complessivi, non sorprende che troviamo in questa categoria apparecchiature acquistate più di trent’anni fa dai nostri intervistati, ancora funzionanti”. Questa classifica sarà confermata anche in Italia?