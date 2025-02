MD clona Nike: la storica Air Force 1 riproposta a 20€ | Praticamente ci rimettono per attrarre nuovi clienti

Cosa vuol dire che MD “ha clonato” la famosa scarpa della Nike Air Force 1 e la rivende a 20€? I clienti stanno facendo la fila.

MD è uno dei discount più apprezzati dai clienti d’Italia, i quali affidano spesso alle loro corsie la spesa quotidiana. Grazie alla vastità di prodotti e ai prezzi bassi, i cittadini entrano nei loro punti vendita, per non rinunciare al rapporto qualità/prezzo.

Inoltre capita molto spesso che sul volantino sono presenti delle offerte su svariati prodotti di grandi marche che fanno fare la fila alla cassa, visto che non si vedono spesso quei prezzi.

In questi giorni si sta parlando di quell’offerta sulle scarpe per cui molti utenti hanno affermato che MD ha “clonato” la storica scarpa Nike Air Force 1 riproposta a 20€. I clienti stanno facendo la ressa fuori dalla porta.

Il volantino MD

Prima di parlarvi di quell’offerta sulle scarpe che sta facendo chiacchierare la rete, volevamo parlarvi dell’attuale volantino MD le cui offerte sono da “effetto wow”. Sono molteplici i prodotti che stanno generando interesse, tra cui quelli di grandi marchi come vi parlavamo in apertura, anche perché a prezzi così è difficile trovarli.

Per farvi un esempio, potreste acquistare: le bottiglie di Coca-Cola da 1,75 l a 1,89 euro, la birra Moretti da 33 cl a 1,99 euro una confezione da tre, le brioche Kinder colazione più a 2,49 euro, la confezione da 18 pezzi di KitKat della Nestlè a 3,39 euro, la candeggina ACE a 2,69 euro, il detersivo liquido della lavatrice Omino Bianco a 4,95 e molti altri ancora.

Le scarpe di MD

Ed eccoci giunti al fulcro del nostro articolo. Cosa vuol dire che MD ha “clonato” le famose scarpe Nike Air Force 1 e le rivende a 20€? Ebbene, tra le offerte che potrete ottenere sul volantino, ci sono anche quelle sneakers che hanno riportato alla mente la leggenda delle scarpe del noto marchio, le quali sono sempre di moda anno dopo anno.

Queste scarpe presenti nel noto discount sono simili e le trovate in svariate numerazioni, precisamente a 19,99 euro. Ovviamente è palese intuire che i modelli sono differenti e non si possono paragonare in quanto ognuna ha delle caratteristiche diverse che le rendono un valido prodotto per camminare, in base all’uso richiesto. Gli utenti che le hanno acquistate le hanno trovate valide per passeggiare tutti i giorni, per non parlare del fatto che sono versatili per ogni tipo di look. Naturalmente dovrete provarle, in quanto ognuno ha una tolleranza diversa per le scarpe e soprattutto un gusto diverso.