Ultim’ora: la regina di Mediaset trasportata d’urgenza in Oncologia | È arrivata la sua ora: Pier Silvio in lacrime

Momenti terribili per un volto noto di Mediaset, il ricovero in Ospedale è stato inevitabile. Tutti in lacrime per lei.

Sono momenti davvero difficili e di grande dolore per una nota attrice amata e apprezzata non solo dal pubblico Mediaset ma da tutti gli italiani.

Da mesi l’attrice sta lottando contro un terribile tumore al pancreas che nonostante le diverse terapie pare peggiorare giorno dopo giorno.

Attualmente sta seguendo delle cure palliative, per alleviare il dolore nel tempo che le resta da vivere. Eppure il ricovero in queste ultime ore è stato inevitabile.

La corsa in ospedale è stata necessaria dopo una crisi notturna particolarmente acuta, in cui si è ritrovata a urlare dal dolore in casa da sola.

Ricovero d’urgenza per la star di Mediaset

Considerata una vera e propria sex-simbol degli anni settanta, attrice e regista con una lunga carriera fatta di traguardi e riconoscimenti come il David Donatello che si è aggiudicata nel 1982. Sul grande schermo è esordita con “Roma” di Federico Fellini, ma il ruolo che l’ha consacrata al grande pubblico è stato quello di Nadia Vandelli in Borotalco.

Stiamo parlando della grande Eleonora Giorgi. Da giorni purtroppo, l’attrice è ricoverata in una clinica romana su consiglio dell’oncologo che la sta seguendo. In un’intervista al Corriera della Sera ha raccontato a cuore aperto ciò che sta vivendo.

La terapia per alleviare il dolore

Come riporta tgcom24, Eleonora Giorgi durante l’intervista ha spiegato che in clinica sta recuperando le forze visto l’ultima crisi di tre settimane fa. “Sto facendo la terapia del dolore, morfina e cortisone. Ho un’ampolla al collo e l’ossigeno: mi tengono in vita non perché ci sia futuro, ma perché tutto succeda il più tardi possibile. Sono tre cicli di terapie, dalle 7 del mattino alle 7 di sera. Ogni giorno è un regalo”, ha aggiunto. In questo momento di grande dolore le accanto tutta la famiglia, i sue due figli e sua nuora che è andata a trovarla con l’adorato nipotino Gabriele, di tre anni.

In questa occasione, ha voluto ringraziare Bianca Balti augurandole una pronta guarigione. La giovane modella lotta anche lei contro un tumore ovarico al terzo stadio. “Mi ha fatto compagnia Sanremo e ringrazio Bianca Balti per avermi ricordata. Le auguro di guarire presto, fa male vedere una donna giovane soffrire” ha riferito. Purtroppo il quadro clinico di Eleonora Giorgi nell’ultimo periodo si è aggravato come come aveva raccontato lei stessa a “Verissimo”: “Hanno scoperto una metastasi nel cervello, mi sono dovuta sottoporre alla radioterapia. Non provo rabbia, per fortuna, per quello che mi è successo. Tutta questa situazione mi spinge ad amare ancora di più: la mia famiglia, i miei figli, il mio nipotino”.