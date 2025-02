Ultim’ora: Meloni approva il Superbonus 110 “Animali Domestici” | Prendi una barca di soldi solo per amare il tuo cucciolo

Che cos’è il Superbonus 110 “Animali Domestici”, di cui tutti parlano in rete in questi giorni, in merito alla direttiva confermata del governo Meloni a chi ha un amico a 4 zampe a casa?

Gli animali domestici sono una benedizione per molte persone, non per altro infatti, i riscontri positivi di chi ha al fianco un amico a 4 zampe sono documentabili nei vari interventi di Pet Therapy di cui sentiamo parlare spesso.

Tralasciando chi tratta gli animali come peluche, prendendoli a Natale e abbandonandoli durante le vacanze estive, i quali non meritano nessuna considerazione, ci soffermiamo su chi invece li ama intensamente e si gode la loro presenza, prendendosene cura, fino alla fine.

I costi ci sono, come per tutti noi, per questo molti hanno apprezzato quell’intervento soprannominato in rete come Superbonus 110 “Animali Domestici”, confermato dal governo Meloni in questi giorni.

La dichiarazione dei redditi: cosa scaricare

Prima di proseguire, volevamo fare un discorso più ampio, in quanto come ogni anno, il periodo della dichiarazione dei redditi si avvicina e quindi dovrete portare i documenti corretti per poter detrarre e ricevere quindi il rimborso che vi spetta.

Ricordatevi dunque di portare le ricevute in merito alle spese sanitarie (scontrini della farmacia fiscalizzati, ticket visite mediche, ecc.), le spese riguardanti i veicoli delle persone con disabilità, le spese per assistenza personale, spese funebri, spese condominiali e così via. A tutte queste poi si aggiungono quelle inerenti alle spese veterinarie: ecco come ottenere il rimborso.

Le spese in merito agli animali domestici

Molti l’hanno definito come Superbonus 110 “Animali Domestici”, perché ormai ai cittadini piace affiancare ogni tipo di esenzione e bonus, come quella passata in merito alla ristrutturazione dei condomini, che aveva fatto tanto scalpore. In realtà il bonus animali domestici a cui ci riferiamo noi è inerente le detrazioni al 19% sull’IRPEF sul 730 per le spese veterinarie confermate dal governo Meloni, per aiutare la popolazione, a prendersi cura del proprio amico a 4 zampe.

Il limite stabilito per poter detrarre nel 730 le spese veterinarie è di 550 euro, che comprende le visite veterinarie, gli interventi, le analisi di laboratorio e i farmaci veterinari. Ricordatevi che per ottenere questo rimborso dovrete in primis pagare in maniera tracciabile, esibendo quindi la fattura dello studio veterinario e secondo, le spese dovranno superare la spesa complessiva di 129,11 euro. Ci sono dei limiti anche in merito alla cifra totale spesa e al reddito del contribuente, motivo per cui fareste meglio a chiedere informazioni dettagliate al vostro commercialista o al Caf di riferimento.