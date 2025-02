Dramma da Masterchef: Giorgio Locatelli in lacrime, l’addio è definitivo | Cancellati tutti gli impegni

È un triste addio quello che ha dato Giorgio Locatelli. Segna la fine di un’avventura e di una pagina importante della carriera dello chef.

Un addio doloroso, ma che lascia intravedere qualche speranza

L’annuncio dello chef è difficile da accettare. Tuttavia Giorgio Locatelli stesso lascia intravedere un bagliore di speranza nelle sue parole. “Ma quando una porta si chiude, un’altra si apre” ha scritto su Instagram, nello stesso post in cui ha dato il suo triste addio.

Come riporta il “Corriere della Sera”, che il sito “Gambero Rosso” cita nel suo articolo, “la chiusura potrebbe dipendere da un nuovo progetto in divenire legato dall’hotel cinque stelle Hyatt RegencyLondon – The Churchill”. Tutto ciò lascia ben sperare che il suo non sia proprio un addio, ma un arrivederci in un’altra forma.

La fine di un’importante pagina della storia della cucina

Nonostante nel suo post su Instagram, Giorgio Locatelli lasci pensare a dei nuovi progetti in cantiere, l’addio alla “Locanda Locatelli” che ha annunciato è un boccone che si digerisce a fatica. Rattrista chiunque, soprattutto lo chef, che dopo 23 anni ha dovuto dire addio al suo ristorante di Londra.

Lo chef lo aveva aperto nel 2002, insieme a sua moglie Plaxy Cornelia Exton. Negli anni era diventato molto celebre e aveva accolto tantissimi clienti, anche molti vip, come Re Carlo e Madonna, come scrive “Il Sussidiario.it”. Adesso però giunge alla sua chiusura definitiva. Lo riporta un post Instagram dello chef, nel quale spiega che per ragioni che non dipendono da lui, ha dovuto chiudere definitivamente il locale. “È con la tristezza nel cuore, e per ragioni che non dipendono da noi, che annunciamo la chiusura definitiva del nostro locale. Ci mancheranno tutti i nostri clienti, molti dei quali nel tempo sono diventati degli amici.”