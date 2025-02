Enel, AGGIUNTI 309€ SULLA PROSSIMA BOLLETTA | La motivazione: nuova tassa sull’inverno 2025

Come mai sulla prossima bolletta dell’Enel saranno aggiunti 309€ ai cittadini? Ecco cos’è la nuova “tassa sull’inverno 2025”.

Stiamo vivendo un momento di forte tensione: non solo rincari, ma anche la guerra che fa aumentare i prezzi un po’ ovunque. Sicuramente il discorso più spinoso di cui si sta parlando riguarda la distribuzione del gas, in merito al conflitto tra Russia e Ucraina.

A tal proposito, per cercare di ridurre l’utilizzo di questo combustibile, si sta andando verso una direzione sicuramente più green, parlando sempre più spesso di induzione, pompa di calore e sistemi alternativi che generino calore.

Come se questa situazione non fosse già difficile di per sé, adesso c’è anche l’annuncio di quell’aumento di 309€ sulla prossima bolletta dell’Enel. Ecco cos’è la nuova “tassa sull’inverno 2025”.

Il delicato problema delle scorte di gas

Come riportano da quifinanza.it, le scorte di gas in Europa stanno raggiungendo un punto critico, dato dal periodo invernale e dall’alta richiesta a livello energetico. Non solo i livelli di stoccaggio stanno diminuendo, ma a peggiorare ulteriormente la situazione ci sono le tensioni geopolitiche e le sfavorevoli condizioni climatiche.

Secondo i dati pubblicati dalla piattaforma Gie-Agsi aggiornati all’8 febbraio 2025, le riserve di metano dell’Unione Europea sono scese del 50%, contro il 64,7% dell’anno scorso. Questa forte richiesta e questo calo maggiore di quanto progettato ha fatto aumentare i prezzi del gas, per non parlare del problema dei dazi sulle importazioni, annunciate dal presidente americano, Donald Trump.

L’aumento in bolletta che preoccupa

Voi lo sapete che nelle prossime bollette Enel o dei vari gestori, è previsto un aumento di 309€ in merito all’aumento del prezzo del gas? La chiamano “tassa sull’inverno 2025”, in quanto i consumi in questi mesi freddi sono stati maggiori di quanto preventivato a causa dell’abbassamento eccessivo delle temperature. Come rivela il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso: “una famiglia tipo che consuma 1.400 metri cubi di gas si ritrova a pagare circa 309 euro in più rispetto al 2024. Una situazione che rischia di peggiorare nelle prossime settimane se i rincari sui mercati proseguiranno a questi livelli…”.

Per questo motivo la Commissione Europea sta vagliando l’ipotesi di distaccare il costo dell’elettricità da quello del gas, in modo da rendere più stabile la prima, proteggendola da quegli aumenti vertiginosi che stiamo vedendo. Tant’è che lo stesso governo Meloni sta lavorando a un decreto per attivare “misure specifiche per alleviare l’impatto del caro-energia su famiglie e imprese”, come rivelano da quifinanza.it. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi in merito.