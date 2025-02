La carta d’identità diventa a pagamento: da oggi dovremo pagare per averla in sicurezza | Ecco l’importo

Cambiamenti importanti per la Carta d’Identità, un nuovo pagamento per la sua sicurezza. I dettagli della notizia.

Come è noto, la carta d’identità è un documento di riconoscimento importantissimo nel quale vengono riportati tutti i principali dati del soggetto titolare.

Negli ultimi anni, al fine di rafforzare i livelli di sicurezza ed evitare sistemi di contraffazione, abbiamo assistito al passaggio dal tradizionale formato cartaceo alla carta d’identità elettronica.

A differenza, della precedente, la C.I. contiene una microchip e permette di accedere ad alcuni servizi informatizzati della Pubblica Amministrazione.

Ad ogni modo, sia essa cartacea o elettronica, è fondamentale assicurarci sempre di custodirla nel modo corretto. Pertanto, occorre rimanere informati sui nuovi aggiornamenti, per non incorrere in spiacevoli sorprese.

Sicurezza Carta d’Identità, nuovo allarme

Sono tante le persone che per mantenere intatta e al sicuro la propria carta d’identità decidono di acquistare una custodia. Eppure, per quanto si tratti di una pratica comune e innocua, è bene prestare molta attenzione. E’ stato proprio il Ministero della Salute a pubblicare una nota di allerta rivolta ai consumatori per una custodia per carta d’identità in Pvc.

Si tratta di un grande lotto, venduto in diverse realtà diffuse su tutto il territorio nazionale, anche se la comunicazione arriva a partire da una segnalazione locale. La custodia tossica sottoposta a richiamo e ritiro, con divieto di vendita, è una semplice protezione trasparente.

Ecco cosa rischi

Come riporta quifinanza.it, il marchio di riferimento della custodia non è stato specificato, ma è stato riportato il nome della ditta produttrice Best Home, una società cinese. Alla base di questa segnalazione vi è un rischio chimico per via della presenza di un materiale pericoloso per la salute come il cadmio. Nello specifico, l’azienda BEST HOME di DING XIEZHAO, si trova via San Cristoforo n. 59-63, 20090 a Trezzano Sul Naviglio (MI), subentrata ditta EUROBLU S.r.l. con indirizzo della sede legale in Via Milano n. 6, 20084 a Lacchiarella (MI).

La custodia in Pvc sottoposta a richiamo è venduta come Made in Italy, ma la provenienza della merce è in realtà la Cina. Il prodotto è infatti risultato non conforme al regolamento Reach (allegato XVII, restrizione n.23). Il cadmio riscontrato al suo interno, è un metallo pesante tossico, presente naturalmente nella crosta terrestre e rilasciato nell’ambiente da attività industriali come la metallurgia, la produzione di batterie, la lavorazione di plastiche e vernici, nonché nell’agricoltura attraverso l’uso di fertilizzanti fosfatici contaminati. Viene utilizzato principalmente in batterie ricaricabili, pigmenti per vernici, plastica e ceramiche, rivestimenti anticorrosione per metalli, produzione di leghe speciali e semiconduttori. Ma gli effetti sulla salute sono davvero pericolosissimi. Il cadmio infatti è altamente tossico per l’organismo e tende ad accumularsi nei reni e nel fegato. Inoltre l’intossicazione può avvenire in diversi modi, per inalazione, ingestione o contatto con cibi e acqua contaminati. Può causare diversi danni, come danni renali, fragilità ossea, aumento dei tumori e altre gravi patologie.