Ultim’ora: da oggi devi pagare per ricevere le raccomandate | Paga il “fastidio” o rimani senza corrispondenza

Raccomandate, pagamento per riceverle - Fonte Pixabay - LaGazzettadelSerchio.it

Raccomandate, se vuoi riceverle sarà necessario effettuare un pagamento altrimenti rischi di rimanere senza corrispondenza.

Al giorno d’oggi sempre più persone preferiscono fare i loro acquisti online essendo una modalità molto più comoda e veloce. Tra i vantaggi di questa soluzione infatti, c’è proprio la possibilità di fare acquisti a qualunque ora del giorno o della notte, in qualsiasi momento.

Di conseguenza anche le modalità di spedizione sono cambiate nel tempo. In particolare, una che si è ampiamente diffusa è la spedizione in contrassegno.

Si tratta di una tipologia di pagamento a carico del destinatario nel momento in cui riceve un pacco o una busta. Tale opzione si pone ormai al fianco delle tradizionali forme di pagamento, quali le carte di credito, le prepagate e PayPal.

Sebbene i pagamenti elettronici siano dei sistemi consolidati, la spedizione in contrassegno, attualmente viene utilizzata da un numero sempre crescente sia di aziende che di utenti privati.

Spedizione a carico del destinatario, le condizioni

Tra i gestori storici del servizio di invio in contrassegno troviamo Poste Italiane. La nota azienda, per questo tipo di spedizioni adotta delle precise regole e costi per ogni tipo di invio.

Partendo dal caso della raccomandata, qualora la si voglia spedire a carico del destinatario, il pacco o la busta devono avere un peso inferiore ai 2 chilogrammi. Per la spedizione di un pacco in contrassegno più voluminoso, invece, il peso massimo del collo deve essere entro i 20 chilogrammi.

I costi della spedizione a carico del destinatario

Per quanto riguarda i costi, come riporta packlink.it, nel caso di raccomandata da ritirare, il destinatario riceve il relativo avviso previo pagamento della cifra indicata sulla distinta. Il saldo di quanto dovuto per la spedizione deve essere effettuato mediante versamento, tramite vaglia postale o conto corrente, indicato dal mittente nei dati di invio. La raccomandata può ovviamente riguardare anche un pacchetto, entro i limiti di peso indicati. Nel caso di un pacco più voluminoso le regole cambiano e i costi tendono a salire.

Infatti, chi riceve il collo, pagherà l’importo indicato mediante un bollettino postale, che può arrivare fino ad un massimo di 1023,90 euro. Entrambe le formule viste fin’ora sono le due formule standard previste da Poste Italiane. Esistono tuttavia altre modalità di spedizione sempre adottate da Poste Italiane come Crono Express che riguarda il mondo dell’e-commerce. In questo caso parliamo di un servizio dinamico e versatile, poiché prevede tempi di consegna compresi tra 1 e 2 giorni lavorativi al massimo, con varie formule personalizzabili, in base alle specifiche esigenze del cliente finale.