Venite a lavorare per noi | Poste Italiane sta “regalando” a tutti le tutine gialle: stipendio da 2000€ al mese

Poste Italiane sta “regalando” a chiunque le sue tutine gialle. Offre un lavoro con un lauto stipendio a chi si candida.

Poste Italiane è una delle aziende più grandi in Italia e a livello globale anche una delle più potenti.

Lo dimostrano i dati della Fortune Global 500, classifica nella quale è stata inserita nel 2022, che riconosce le 500 aziende più potenti a livello mondiale in base al loro fatturato.

Lavorarci permette di guadagnare bene e di fare carriera, considerando che chi vi lavora e per circa 5 – 10 anni riesce ad avere anche 30.000 – 35.000 euro lordi l’anno di stipendio. Considerando che, come scrive “Live Career”, in Italia lo stipendio lordo medio è di circa 33.000 euro l’anno, quello che offre Poste Italiane è molto più alto della media.

Vale quindi la pena candidarsi e andare a lavorare con Poste Italiane. Buoni stipendi e possibilità di fare carriera sono una garanzia. Se ti candidi per questo lavoro puoi infatti avere entrambe le cose.

Aperte le candidature per una nuova posizione

Poste Italiane ha aperto le candidature per una nuova posizione lavorativa che permette sia di fare carriera che di ottenere un buono stipendio. Propone un contratto full-time di 36 ore settimanali su 6 giorni lavorativi, l’inserimento con formazione dedicata e la possibilità di accedere a percorsi di sviluppo professionale.

Per potersi candidare bisogna mandare la propria candidatura entro il 9 marzo direttamente sul portale di Poste Italiane e poi selezionare le province in cui si vorrebbe lavorare. Come riporta “QuiFinanza.it”, una volta inviata la candidatura, i candidati scelti parteciperanno a una Virtual Recruiting Day e successive a un’ultima fase che si concluderà con l’assunzione.

Un’opportunità per lavorare con la numero uno in Italia

Tre sono i requisiti richiesti per candidarsi per il ruolo di consulente finanziario, come riporta “QuiFinanza.it”. Questi sono: il possesso di un titolo di studio in discipline economico – giuridiche, la conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari, dei prodotti/servizi finanziari, assicurativi e di investimento e la conoscenza e competenza delle normative previste per l’erogazione della consulenza in materia di investimenti e/o di distribuzione di prodotti assicurativi.

Se pensi quindi di essere adatto per il ruolo e vorresti quindi cogliere l’occasione di lavorare con Poste Italiane, invia la candidatura. Avrei l’opportunità di lavorare con una delle migliori d’Italia.