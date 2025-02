Congresso alla stazione Leopolda di Pisa: nominati i co-portavoce regionali Tetti e Bassi

Alla Stazione Leopolda di Pisa sono stati nominati i co-portavoce regionali durante il Congresso: si tratta di Tetti e bassi.

Pochi giorni fa si è tenuto un Congresso molto, ma molto importante presso quella che è stata la prima stazione ferroviaria della città della Torre.

Ora il sito è diventato una struttura polivalente all’interno della quale si tengono diverse attività ed anche riunioni, meeting e, appunto, congressi.

Nei giorni scorsi, come già accennato in precedenza ha avuto luogo una riunione molto importante, alla quale hanno partecipato numerosi cittadini.

Durante il suo svolgimento sono arrivate le nomine dei co-portavoce regionali. Questi sono stati individuati in Tetti e Bassi.

Nominati i co-portavoce regionali

Alla stazione Leopolda di Pisa, si è tenuta l’Assemblea Regionale del partito politico Europa Verde – Verdi Toscana. È stato un incontro importantissimo all’interno del quale si è discusso dei temi fondamentali della formazione ed in particolar modo di quella che è la parte che spinge per una rivoluzione verde ed ecologista di Alleanza Verdi Sinistra.

Come già accennato, a questa assemblea è stata registrato un importante numero di partecipanti. Non parliamo solo di iscritti al partito o di militanti provenienti da tutta la Regione. C’erano, infatti, numerosissimi cittadini che si ritrovano nelle idee politiche di questo movimento. Ciò testimonia anche la crescita di quest’ultimo. Durante l’evento, poi, sono stati nominati anche i co-portavoce regionali.

Percentuale bulgara per Tetti e Bassi

L’incontro è stata anche una ghiotta ed importantissima occasione di confronto, durante la quale si sono discusse alcune mozioni. Quella che ha raccolto il successo maggiore è quella presentata da Eros Tetti e Cecilia Bassi dal titolo: “Verso la Toscana del buon vivere e del buon Governo“. Pensate che hanno ricevuto l’83,5% dei voti, una cosa mai capitata prima di questa assemblea. Si tratta di una vittoria stracciante che ha consentito loro di ricevere la nomina a co-portavoce regionali nell’assemblea presieduta da Sandra Giorgetti.

Felici, ovviamente, i due nominati. Tetti ha ribadito il duro lavoro svolto negli ultimi anni per fare sì che il partito politico divenisse nuovamente punti di riferimento in tutte le province della Regione Toscana. Ha continuato sostenendo che bisogna continuare a lottare per fare sì che i diritti di tutti vengano rispettati. Anche Cecilia Bassi ha voluto sottolineare la crescita del movimento dal basso e, soprattutto, la sua capacità di radicarsi e lottare per i diritti e la giustizia. Durante l’assemblea testato anche eletto il direttivo che condurrà il partito durante le prossime elezioni che sono ormai alle porte.