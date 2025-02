Esenzione Canone RAI: ora NON PAGHI se alleghi la tessera elettorale | Controllano tutti i timbri

È proprio così se hai questa tessera elettorale non paghi il canone Rai. Ecco perché succede questo, in realtà è semplicissimo.

Come succede ogni anno, il canone Rai è uno degli argomenti clou che aprono un acceso dibattito in rete, in quanto non tutti gradiscono l’idea di dover pagare questa tassa. C’è chi afferma di non guardare nemmeno un canale dell’emittente statale, chi è pronto a giurare di non avere tempo di accendere neanche la televisione e così via.

Ma alla fine i cittadini possono dire quello che vogliono, ma la normativa parla chiaro, se in casa avete un televisore, questa imposta andrà versata, visto che questi 90 euro sono da considerarsi proprio come una tassa sull’utilizzo del televisore e non sui canali che si guardano.

Eppure, c’è una scappatoia dal pagamento di quest’ultimo, in questo specifico caso. Se avete questa tessera elettorale sarete esonerati dal pagamento del canone Rai. Adesso vi spieghiamo perché e soprattutto cosa c’entra.

Come funziona la questione del canone Rai

Il canone Rai come saprete benissimo è una rata obbligatoria da versare, in quanto si paga per poter continuare a guardare la televisione, essendo questa una sorta di risarcimento all’emittente statale. Essendo che questa imposta in molti cercavano di evitarla, lo Stato ha deciso di accorparla alla bolletta dell’elettricità, per fare in modo che i contribuenti fossero obbligati a saldare il prezzo, visto che è inclusa in maniera automatica.

Questi 90 euro saranno divisi in 10 rate di egual valore, spalmate durante l’anno. Il canone andrà quindi pagato da tutti obbligatoriamente, tranne in tre casi: essere diplomatici o militari stranieri o non essere in possesso di un apparecchio televisivo. Qual è la terza opzione?

Come ottenere l’esenzione del canone

Ecco come ottenere l’esenzione del canone Rai per sempre. Vi basterà guardare la vostra tessera elettorale per capirlo, volete sapere come? Ovviamente leggendo la vostra data di nascita, in quanto, al compimento dei 75 anni e se avete un reddito complessivo in famiglia non superiore di 8000 euro, non dovrete più pagare questa tassa.

Qualora questa esenzione vi spettasse, sappiate che dovrete calcolare anche il mese di quando andrete a spegnere le 75 candeline. Se gli anni li fate entro il 31 gennaio dell’anno stesso, non dovrete pagare l’intero anno di canone, ma se li compiete dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, allora dovrete pagare la seconda semestralità. Ricordatevi inoltre di leggere le indicazioni presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate e verificare i documenti e la domanda da inoltrare per ottenere l’esonero.