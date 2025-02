“IL VACCINO DIVENTA OBBLIGATORIO”: il decreto ufficiale è appena stato pubblicato | Torna un nuovo “incubo 2020”

L'”incubo 2020″ è tornato: ecco che cosa sta per accadere dopo l’obbligo di vaccino imposto a tutta la cittadinanza.

Ora il decreto ufficiale dello Stato italiano ha introdotto una grande novità per i no vax.

A quanto pare, la campagna vaccinale non è solo un lontano ricordo sbiadito e nemmeno le multe e le sanzioni previste per chi non aderisce agli obblighi imposti.

A distanza di tanto tempo, è riaffiorato il problema che si era manifestato con il vaccino anti Covid e che, durante la pandemia, ha diviso in due la popolazione e il Governo.

Scopriamo per quale ragione ora si è tornati a parlare di vaccino obbligatorio e che cosa cambierà in Italia.

Incubo 2020, il vaccino obbligatorio imposto dalla Legge

Tra gli eventi importanti che saranno riportati sui libri di storia che trattano la nostra epoca c’è di certo la pandemia che si è diffusa a causa del Covid-19. Ancora oggi viene ricordato come incubo 2020. Nonostante siano passati cinque anni infatti, il ricordo di quel periodo drammatico è talmente vivido da far tremare chiunque ogni qualvolta si parli di virus e di influenze. Quello che ha realmente segnato tutti coloro che hanno vissuto il periodo dell’epidemia mondiale di Coronavirus sono stati i decessi in primis, ma anche i divieti di circolazione e i contingentamenti.

A inasprire la situazione è stata poi la contrazione economica del Bel Paese, e non solo, dovuta al mancato lavoro di tantissimi settori. Interi comparti infatti sono stati letteralmente congelati, non solo per mesi ma addirittura per anni. A quanto pare, adesso si è tornati a parlare di di vaccini e l’incubo 2020 è tornato a rivivere. Scopriamo per quale motivo.

La novità normativa e le multe per i No Vax

Di certo tutti ricorderanno molto bene l’asprissima polemica nata attorno alla campagna vaccinale. La situazione è esplosa quando, al fine di contenere la pandemia, il vaccino contro il Covid- 19 era stato reso obbligatorio. Con l’approvazione del DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 infatti, il Governo italiano ha di fatto obbligato tutta la popolazione a vaccinarsi. Questo ha creato una spaccatura tra i cittadini disposti ad adempiere all’obbligo e quelli No Vax. Per chi non si è vaccinato o aveva addirittura ottenuto il Green Pass in modo illecito, erano state previste sanzioni molto salate. Ora però qualcosa è cambiato.

Di recente è stato approvato un emendamento che cancella definitivamente le multe per chi non ha aderito alla campagna vaccinale. Tutte le sanzioni saranno interrotte e le precedenti, già irrogate ma ancora non pagate, saranno annullate. Così dopo anni, coloro che hanno rifiutato di sottoporsi al vaccino obbligatorio tireranno un sospiro di sollievo.