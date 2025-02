LIDL ha massacrato il volantino di Unieuro: il prodotto passa da 600 a 60€ | Punti vendita assaltati

L’ultima promozione di LIDL ha lasciato tutti a bocca aperta: si tratta di un’occasione da cogliere al volo.

Ecco perché ci sono così tante persone in fila davanti alle porte dei punti vendita del gruppo.

I gestori della nota azienda di supermercati questa volta si sono davvero superati.

Ecco qual è l’opportunità di risparmio da non lasciarsi scappare: puoi avere in casa uno strumento utilissimo a un prezzo stracciato.

Non appena avrai scoperto di che cosa si tratta vorrai correre anche tu nel negozio LIDL più vicino a casa tua.

La grande convenienza dei punti vendita del gruppo LIDL

Lidl è un marchio conosciuto da tutti coloro che fanno la spesa in Italia, e non solo. L’azienda, leader del settore della Grande Distribuzione Organizzata infatti, ha ben 12.000 punti vendita nel mondo, di cui tantissimi da nord a sud dello stivale. Il grande successo del brand è l’ampio assortimento di generi alimentari, di prodotti dedicati alla cura della persona e della casa, accessori per lo sport e il tempo libero, casalinghi e piccoli e grandi elettrodomestici.

Lidl è sinonimo di qualità ma soprattutto di convenienza e proprio in questi giorni ha messo a disposizione dei suoi clienti un’occasione da cogliere al volo. Si tratta di una opportunità di risparmio grandiosa che permette di portare a casa un prodotto unico nel suo genere. Si tratta di un oggetto che fa felice tutta la famiglia e che ora è in vendita a un prezzo stracciato. La promozione però è valida solo fino a esaurimento delle scorte di magazzino. Scopre di che cosa si tratta e capirai anche perché ben presto ci sarà la fila davanti a tutti gli store del gruppo Lidl.

Le offerte imperdibili delle quali approfittare adesso

Nei punti vendita Lidl c’è una promozione a dir poco incredibile. Il prodotto che fa parte del volantino di offerte del noto discount sta andando letteralmente a ruba, anche perché serve a preparare il cibo italiano più amato sia in Italia che all’estero, ovvero la pizza.

Si tratta del fornetto elettrico per pizza Ariete. Questo elettrodomestico è un grande alleato in cucina dalle dimensioni ridotte. Ha un timer da 30 minuti dotato di 5 livelli di cottura diversa. Il forno Ariete in promozione nei negozi Lidl raggiunge una temperatura di 400°c e può essere utilizzato non solo per la pizza ma anche per scaldare gli altri prodotti da forno. Inoltre, è dotato di una pietra refrattaria anti aderente e lavabile. Quello che fa gola ai clienti Lidl è il prezzo stracciato. Adesso infatti, nei punti vendita che fanno parte del gruppo, il forno Ariete si trova a soli 69 euro. Le recensioni, così come si legge nella pagina Facebook dedicata ai consigli e alle opinioni dei clienti che acquistano i prodotti Lidl, sono molto positive e molti lo considerano un vero affare, soprattutto perché in pochi minuti si può ottenere un’ottima pizza home made!