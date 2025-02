Mediavalle e Garfagnana: tutto pronto per il Carnevale dei ragazzi | Programma della 52esima edizione

È tutto pronto per la festa più matta dell’anno. Il Carnevale in Garfagnana e Mediavalle è dei ragazzi: arriva la 52ª edizione.

Il Carnevale è la festa più matta, più goliardica di tutto l’anno e, per questo motivo, la più attesa da grandi e piccini.

I bambini non vedono l’ora di poter indossare costumi e maschere e riempire di coriandoli e stelle filanti le strade delle città.

I grandi, poi, in questo periodo, ritornano bambini, si travestono, fanno scherzi. Inoltre, poi, in questo periodo, non mancano mai tantissime prelibatezze.

Per chi vuole vivere dei momenti indimenticabili, c’è la festa giusta: sta per andare in scena la 52ª edizione del Carnevale dei Ragazzi.

In Garfagnana ci si prepara al Carnevale

Come ogni anno, in tutta Italia, gli eventi dedicati a questa festa non mancano mai. Certo, ce ne sono di più conosciuti rispetto ad altri. Pensiamo, ad esempio, ai corsi mascherati di Viareggio o di Putignano, tra i tanti, ma, dovunque, anche nei posti più remoti, c’è una piccola manifestazione, una piccolissima festa per grandi e per piccini.

In Garfagnana già è tutto pronto per dare il via a giochi, sfilate, concorsi ed a grandi abbuffate. Da cinquantadue anni consecutivi, infatti, in un piccolo borgo in Provincia di Lucca, il tempo si ferma, si dilata per fare sì che la festa duri più di una sola giornata. L’ormai tradizionale “Carnevale dei Ragazzi” è ai nastri di partenza: si aspetta solo il via libera per divertirsi.

Valdottavo freme per la 52ª edizione del suo Carnevale

Valdottavo è una piccola frazione del Comune di Borgo a Mozzano, ma in questi giorni pensa in grande per festeggiare con tutti i crismi il Carnevale insieme a quanti lo vorranno. Quest’anno ci saranno ben due appuntamenti imperdibili. Il primo si terrà domenica 23 febbraio. Alle ore 14.00, da Località Zita, partiranno i carri allegorici ed i gruppi mascherati. A colorare l’evento, ci sarà il Complesso Bandistico di Valdottavo e la musica di Dj Cacicia.

Inoltre, è previsto anche il concorso che premierà la mascherina più bella. Il secondo appuntamento, invece, è per domenica 2 marzo. In questo caso, però, la sfilata partirà da Località Polla. Ad allietare il pomeriggio ci sarà la musica dei “Black or White” che farà salire l’ansia per la premiazione che avverrà al termine della manifestazione. Previsto anche il “Premio Walter Ulivi” che verrà assegnato alla maschera più goliardica. Ovviamente, non mancheranno tante prelibatezze che andranno a sollazzare anche i malati più fini, preparate dal comitato locale. L’evento, con il patrocinio del Comune di Borgo a Mozzano, è organizzato dal Comitato Paesano di Valdottavo.