Ryanair, da oggi devi pagare 60€ se non hai un iPhone | “Versa la quota o vai a piedi”

Cosa vuol dire che con Ryanair devi pagare 60€ se non hai un iPhone? Si va verso una rivoluzione del check-in a piedi.

Sono molti i cittadini che iniziano già a pensare alle varie mete estive, recandosi quindi in agenzia di viaggio per prenotare o creandosi online in autonomia itinerari, sfruttando le varie offerte di portali quali Booking, ecc.

Che vi facciate seguire da un esperto del settore o che prenotate tutto da soli, c’è una cosa che dovete fare, cioè informarvi sulla compagnia aerea scelta, perché spesso sono previsti cambiamenti e nuove regole per potersi imbarcare.

Lo vediamo per esempio con Ryanair, per la quale bisognerà pagare 60€ se non si ha un iPhone con sé. Novità importanti per quanto riguarda il check-in che se non conoscete rischiano di non farvi partire.

Le novità da maggio 2025 di Ryanair

Come riportano da girofvg.com, saranno molteplici le modifiche che da maggio 2025 verranno attuate da Ryanair. Siccome ultimamente in rete sono circolate informazioni errate, abbiamo deciso di riportarvele. Noi ve le accenniamo ovviamente, spetta a voi andare ad approfondire l’argomento direttamente sul sito della compagnia.

Oltre al pagamento dei 60€ che vi riveleremo a breve, sappiate che non esiste nessuna multa se arrivate in ritardo al gate, con imbarchi già chiusi o volo già partito, semplicemente la compagnia vi farà pagare una fee di 120 euro per prenotare sul volo successivo. Qualora invece troviate un volo successivo a un prezzo inferiore, potrete optare per quello, anche se la raccomandazione è sempre quella di arrivare in aeroporto almeno 40 minuti prima la partenza. In merito al regolamento per il bagaglio a mano, non cambieranno le regole, mentre se la borsa sforasse con le dimensioni consentite rischiate di pagare una multa fino a 70€, motivo per cui vi conviene prenotare uno dei vari pacchetti per portare il bagaglio in stiva se necessitate di più spazio.

Il pagamento di 60€ in aeroporto

Oltre a queste e altre novità che vi consigliamo di leggere direttamente sul sito di Ryanair, ce n’è un’altra che sta facendo chiacchierare la rete ma che è fondamentale conoscere. Da maggio 2025 per poter volare con la nota compagnia bisognerà fare obbligatoriamente il check-in online, scaricando la loro app ufficiale, mostrando la carta d’imbarco in formato digitale direttamente dallo smartphone.

Qualora voi non abbiate quindi svolto questa procedura e durante il vostro arrivo non avete a disposizione uno smartphone qualunque, iPhone inclusi, dovrete pagare 60 euro per ottenere la stampa della carta d’imbarco in formato cartaceo. C’è da dire però che prima o dopo, anche questa modalità potrebbe non essere più presente, in quanto il documento per partire dovrà essere presentato esclusivamente online e quindi, a parte alcuni Paesi per il quale si chiede anche il cartaceo, potreste essere costretti a restare a terra.