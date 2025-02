Sanità, addio al ticket gratuito: pagheremo 1200€ all’ora per ogni intervento | Ti ammali e finisci in bancarotta

Ammalarsi diventa sempre più un lusso,nuovo costo per i cittadini italiani. Ecco cosa devi sapere

L’argomento Sanità continua ad essere oggetto di discussione da parte del Governo viste le molteplici difficoltà che si sono verificate in questi anni.

Infatti, il sistemo sanitario ha subito un forte indebolimento causato da diversi fattori tra cui la mancanza di risorse. Quest’ultime molto spesso preferiscono lavorare nel privato o all’estero.

Ciò ha portato inevitabilmente ad un peggioramento della la qualità e la sicurezza del lavoro per chi rimane, spesso costretto a turni massacranti in condizioni di carenza di organico.

Ma non solo. A peggiorare la situazione poi ci sarebbero i costi delle cure di mediche divenuti insostenibili da moltissime famiglie italiane. Nonostante l’erogazione dei diversi Bonus da parte dello Stato, questi risultano insufficienti.

Sanità, dati preoccupanti

Oggi ricevere le giuste cure nel nostro Paese sembra quasi un privilegio dove se non si è abbastanza “ricco” è quasi impossibile accedervi. Quello che dovrebbe essere l’obiettivo principale, ovvero garantire una sanità pubblica che sia accessibile a tutti sta venendo sempre più meno. Ciò significa che chi non possiede risorse economiche sufficienti, fatica ad ottenere gratuitamente gli stessi livelli di cura e uguale trattamento.

L’Italia, insieme ad altri paesi come la Norvegia e Svizzera offre un sistema sanitario a copertura universale, eppure non garantisce né la sovvenzione di tutti i tipi di terapie, né la copertura completa delle terapie sovvenzionate. Molti interventi sono coperti solo parzialmente e richiedono un contributo spese da parte del cittadino A dimostrarlo sono proprio i dati. Come riporta epicentro.it, la percezione della scarsità da parte dei medici italiani è seconda solo a quella della Gran Bretagna: in Italia il 50,4% dei medici riporta esempi di pazienti che non hanno potuto accedere alle cure per ragioni economiche. Particolarmente carenti in Italia risultano l’assistenza dopo incidenti, l’assistenza infermieristica a casa e i servizi destinati alla salute mentale. La scarsità di mezzi per la tutela della salute può avere delle conseguenze molto gravi sul paziente, come l’invalidità permanente e peggio ancora la morte. (16,5%).

Costi per le cure

Sul social network X, è stato pubblicato un quadro dei costi sanitari abbastanza allarmante. Se la sanità pubblica venisse meno, potrebbe creare un divario notevole tra la popolazione tanto che in molti si troverebbero a dover rinunciare a moltissime cure.

Un elenco delle prestazioni più frequenti ha mostrato palesemente i costi abbastanza elevati se si eseguissero nel privato. Facendo un esempio concreto, una sala operatoria costerebbe ben 1200€ all’ora così come un check up cardiologico donna 734 €. Insomma cifre davvero altissime.