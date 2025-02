INPS è disperata: sta cercando personale immediato a 1800€ al mese | “La gente non vuole più il posto fisso”

La notizia ha lasciato tutti di sasso: l’Inps sta cercando nuovi assunti. Corri a inviare la tua candidatura.

Lo stipendio non è niente male, e chi riuscirà a superare le prove potrà contare su un contratto a tempo indeterminato.

Ecco che cosa occorre sapere per partecipare alle selezioni dell’ente pubblico.

Finalmente tanti avranno l’occasione di trovare il tanto ambito posto fisso.

Scopri quali sono i requisiti indispensabili per potersi candidare e inoltra il tuo CV.

Inps, opportunità lavorativa imperdibile

Si parla molto spesso di disoccupazione e il mondo del lavoro in Italia sembra sempre più di difficile accesso. La disoccupazione giovanile ha superato il 19%, la maggior parte degli stipendi sono rimasti fermi ad anni e anni fa e non c’è stato un sufficiente adeguamento salariale. Insomma, inutile nascondere il fatto che i dati sono poco incoraggianti. Tuttavia adesso c’è un’opportunità da cogliere al volo per ottenere un posto fisso nella pubblica amministrazione con un contratto a tempo indeterminato. A quanto pare, un ente pubblico è alla ricerca di nuove risorse.

L’ente pubblico ad avere aperto una selezione di personale è l’INPS che è alla ricerca di ben 43 professionisti legali. La selezione ora è rivolta a un numero maggiore di candidati. Dunque vediamo insieme come inviare la propria candidatura e, soprattutto, quali sono i requisiti richiesti e le prove selettive da superare.

L’occasione da cogliere al volo per inserirsi nella Pubblica Amministrazione

Il concorso pubblico è rivolto a coloro che hanno conseguito la laurea in scienze giuridiche o quella del vecchio ordinamento, in giurisprudenza. Inizialmente le selezioni erano destinate all’assunzione di 16 nuovi impiegati ma con la delibera numero 7 del 23 gennaio 2025 l’Inps ha pubblicato il nuovo bando del concorso, specificando che è alla ricerca di 43 professionisti legali di primo livello. Dunque i posti vacanti sono aumentati. Per potersi candidare occorre essere in possesso di tutti i requisiti normalmente richiesti per i candidati ai concorsi pubblici. Si tratta della cittadinanza italiana, la maggiore età e occorre non aver riportato condanne con sentenza passata per reati che impediscono di essere assunti da una pubblica amministrazione. Occorre inoltre godere dei diritti civili e politici, avere l’idoneità fisica all’impiego e non essere stati licenziati, destituiti o dispensati da un altro pubblico impiego per insufficiente rendimento o per assunzione tramite documenti falsi o viziati da nullità insanabile.

Per poter presentare la domanda si deve essere anche iscritti all’albo degli avvocati. Potrebbe essere indetta, alla fine dell’invio di tutte le candidature, anche una prova preselettiva composta da sessanta domande a risposta multipla sulle materie del diritto amministrativo, il diritto penale, procedura penale il diritto civile e procedura civile, il diritto costituzionale, il diritto dell’Unione Europea, il diritto del lavoro e la legislazione sociale. Il concorso vero e proprio consterà poi di due prove scritte e una prova orale, a ognuna sarà attribuito un voto in trentesimi. Sarà considerata valida solo se verranno raggiunti minimo 21 trentesimi. Le domande di partecipazione potranno essere inviate entro il 26 febbraio 2025, collegandosi al Portale del Reclutamento “inPA”.