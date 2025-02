RAI, hanno mandato l’ambulanza ma non c’è stato niente da fare: morto sul colpo | Addio al più amato di tutti

Purtroppo è venuto a mancare un volto noto della Rai, era uno dei più amati e i fan sono rimasti senza parole.

I fan sono rimasti senza parole dopo aver appreso di quella perdita improvvisa in quanto nessuno se lo aspettava. Il grande pubblico si affeziona a tutti i vari personaggi che vedono in televisione, considerandoli come membri della famiglia.

Per questo motivo, ogni volta che succede un evento spiacevole, non solo lutti, ma anche cambi di palinsesti o addirittura di emittente televisiva, com’è successo con Amadeus per esempio, il grande pubblico lascia la propria opinione sui social.

In questo particolare evento tragico, l’umore non è da meno, in quanto sono rimasti tutti senza parole dopo aver appreso di quella terribile notizia. È venuto a mancare uno dei volti della Rai più amati di tutti.

Il noto volto della Rai

Il noto personaggio è stato prima un cronista per il quotidiano, Roma e poi per Il Mattino, in seguito è approdato in Rai, dove ha lavorato per quasi 15 anni, diventando uno dei pilasti della nota emittente statale. Sua l’inconfondibile voce del GR Radio della Campania della mattina.

È stato fin dagli esordi una personalità molto forte ed eclettica, spaziando in vari campi tra cui la scrittura, per cui ha pubblicato diversi libri di poesie, saggi e romanzi. La sua scomparsa ha rappresentato una grave perdita per tutti, non soltanto per i fan, ma anche per familiari, amici e colleghi, i quali in molti hanno lasciato messaggi di cordoglio sulla sua bacheca. Anche il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, ed il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Campania, in una nota, hanno voluto esprimere il loro cordoglio e la loro tristezza.

Addio a uno dei più amati

È di poche ore fa la notizia di quella grave perdita, lutto nel mondo Rai, in quanto a dire addio è stato uno dei volti più amati. Parliamo del giornalista e scrittore, Bruno Rubino, morto a 85 anni. Questa notizia ha lasciato tutti quanti senza parole, in quanto è piovuta come un fulmine a ciel sereno.

Rubino lascia la moglie Rosa e i due figli, Paolo e Claudio, anche loro giornalisti. Per chiunque volesse andare a dargli l’ultimo saluto, i funerali si terranno il 21 febbraio alle ore 10 a Roma, nella Basilica di San Pancrazio. Il giornalista si era trasferito da pochi anni nella Capitale. Anche noi ci uniamo ai vari messaggi di cordoglio lasciati, porgendo le nostre condoglianze alla famiglia.