TERREMOTO SANREMO, cambia il vincitore postumo: trionfa la queen della musica italiana | Olly in lacrime

Il fenomeno Sanremo è ancora al centro delle scene e in molti sostengono che sia cambiato il vincitore della kermesse. Ecco chi è la queen della musica italiana che ha trionfato su Olly.

Il Festival di Sanremo 2025 ha portato una ventata d’aria fresca, rendendo il clima frizzante tra il pubblico, i quali sono ancora immersi al 100% nel mood regalato da Carlo Conti. A prescindere dalle varie polemiche sopraggiunte per molteplici argomenti, le canzoni sono ancora il fulcro della kermesse canora.

I cantanti sono piaciuti e i loro brani anche. Tutti hanno lasciato qualcosa nel cuore del pubblico e poi lo sappiamo, come capita ogni anno, i brani presentati devono essere digeriti dai fan, i quali li scoprono settimana dopo settimana, da quando è finito il festival.

Per questo non stupisce il fatto che i fan della queen della musica italiana per eccellenza, stiano parlando in queste ore sui social di un cambio di vincitore. Come starà vivendo Olly questo nuovo terremoto tutto sanremese?

Sanremo trionfa anche nelle varie classifiche

Come dicevamo, succede ogni anno che a prescindere dalla classifica redatta dal Festival di Sanremo, in seguito quei pezzi magari finiti nella parte bassa della graduatoria, diventano dei tormentoni nelle settimane successive. Il pubblico necessita sicuramente di più tempo per apprezzarle tutte, anche perché comunque non è mai facile decidere per un vincitore, visto che i pezzi che avrebbero meritato il primo posto erano molteplici.

Come riportano quindi da, La Repubblica, le canzoni di Sanremo spopolano nelle classifiche ufficiali di questa settimana e ai piani alti troviamo con sorpresa svariati artisti, da Fedez a Giorgia, seguiti da Lucio Corsi, Achille Lauro, Coma_Cose, Rose Villain e tutti gli altri. Insomma sarà un’estate all’insegna di svariati tormentoni, in quanto i nostri “Big” preferiti ci terranno compagnia anche sotto l’ombrellone, non credete?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

La vincitrice è proprio lei

Cosa vuol dire che è cambiato il nome del vincitore del Festival di Sanremo 2025? Olly sui social è stato sbaragliato proprio dalla queen italiana per eccellenza, colei che alla kermesse canora è arrivata all’ultima posizione. Ovviamente nessuno toglierà il premio al vincitore del festival, anche perché nelle classifiche di queste settimane continua a dominare prepotentemente la prima posizione, per non parlare dei successi che sta ottenendo in rete e in televisione.

Eppure, la vincitrice morale per molti, oltre a essere stata Giorgia, come le hanno urlato i fan dal palco dell’Ariston è stata anche Marcella Brescia, la quale è al primo posto per TikTok, dove il suo brano, Pelle Diamante, è diventato virale, come rivelano da siciliafan.it. D’altronde non poteva essere diversamente, visto che la sua canzone è un inno alla resilienza, alla forza e all’indipendenza femminile.