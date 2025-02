Test visivo per individuare i geni: “tu che tipo di scarabocchi fai?” | Solo Elon Musk ha risposto così

Ecco il test visivo per sapere che tipo di genio sei, in base allo scarabocchio che fai. Solo Elon Musk ha risposto così.

Ed eccoci giunti a un nuovo momento ricreativo che sappiamo appassionarvi molto. Questa volta non dovrete né indovinare nulla né cercare oggetti o animali misteriosi, ma dovrete semplicemente rispondere senza pensarci più di tanto.

Questo quiz vi aiuterà a conoscervi meglio e forse a capire qualche cosa in più su voi stessi e sul vostro subconscio. Infatti sono molti gli specialisti che analizzano gli atteggiamenti dei cittadini quando questi sono sovrappensiero o non sanno di essere monitorati. Quando non ci si sente sotto pressione o comunque giudicati, esce il nostro vero IO.

Oggi vogliamo quindi sottoporvi questo test visivo degli scarabocchi. Dicci quale fai maggiormente e ti diremo che genio sei. Elon Musk ha risposto così, chissà se anche tu risponderai nella stessa maniera?

Le regole di questo test visivo dello scarabocchio

Le regole di questo test visivo dello scarabocchio sono piuttosto semplici, in quanto dovrete analizzare l’immagine che vi abbiamo riportato e scegliere quello che più vi identifica, quello che disegnate di frequente, quando siete sovrappensiero. Vi è mai capitato di ritrovarvi a disegnare in maniera compulsiva durante un’attesa telefonica o nei momenti di noia?

Ebbene, è proprio quel tipo di scarabocchio a cui ci riferiamo, quello che ognuno di noi pratica più spesso come sorta di momento di svago o di controllo della tensione. Disegnare è molto rilassante, lo facciamo fin da quando siamo bambini, per questo è un’attività che ci rigenera. Detto ciò, quale di questi scarabocchi effettuate di frequente? Dateci la risposta e vi diremo che tipo di geni siete. Ovviamente ricordatevi che questo test non ha nulla di scientifico, semplicemente è un momento ludico da passare durante la giornata.

La soluzione al test visivo dello scarabocchio

Volete sapere che tipo di geni siete? Allora dovrete rispondere a questo test visivo dello scarabocchio e vi diremo chi siete. In molti sospettano che Elon Musk avrebbe scelto proprio il primo disegno. Ebbene, se la vostra preferenza ricade proprio sulle stelline, vuol dire che avete una personalità geniale. Riuscite a rispondere ai quesiti sempre prima di tutti e se dovete imparare una nuova nozione, vi basterà leggerla una volta sola, per saperla.

Se avete scelto invece lo scarabocchio più circolare, quello sulla destra, vuol dire che siete delle persone che cercano di brillare in ogni cosa che fate. Avete la mente aperta e siete sempre pronti a mettervi in gioco, non vi spaventa assimilare nuove nozioni. Infine, se avete scelto l’ultimo scarabocchio, quello al fondo, sappiate di avere una mente artistica, vedete la bellezza delle cose e riuscite a tirare fuori un capolavoro da ogni cosa che fate. Allora che tipo di genio siete?