Tragica ultim’ora: la banca più famosa del mondo sta fallendo | Italiani terrorizzati: bancomat presi d’assalto

È una notizia che scuote tutti. Il sistema bancario sta fallendo. Le persone stanno andando a prelevare per evitare la catastrofe.

Non è uno scenario roseo per l’Italia. La crisi che sta vivendo si percepisce ovunque. Nei prezzi che aumentano a dismisura e anche nelle bollette, il cui costo sta diventando sempre più salato.

È sempre più complicato provvedere agli acquisti di ogni giorno. Il rincaro ha aumentato i costi dei prodotti in maniera vertiginosa, ledendo sul portafoglio e così anche l’aumento del costo delle bollette.

La situazione è sempre più pesante per gli italiani e il periodo di crisi sempre più evidente.

C’è crisi perfino nelle banche. La situazione infatti rischia di precipitare se non si fa qualcosa.

Una situazione che ha del drastico

Le banche sono seriamente allarmate per la situazione. Il rapporto tra pil e riserve sta scendendo in maniera vertiginosa. Si teme infatti una situazione simile a ciò che accade nel 2019, quando le riserve bancarie erano calate dal 16% al 7% del Pil. Se dovessero scendere al 9%, secondo Christopher Waller il sistema bancario potrebbe mostrare segni di stress e così avere effetti a catena sui mercati.

È necessario quindi fare qualcosa per evitare una situazione simile. Il rischio che la gente vada a ritirare in massa per parare il tiro è dietro l’angolo.

Un’ipotetica soluzione per aggiustare il tiro

Secondo Waller, la Fed, Federal Riserve, potrebbe riparare la situazione, nel momento in cui le banche raggiungono simili valori, “segnalando la fine anticipata del QT”.

Gli esperti in materia affermano che ci sono modi alternativi per rallentare il drenaggio delle riserve. Metodi, come ridurre il ritmo del QT oppure modificare il tasso d’interesse sui depositi in eccesso. La cosa potrebbe migliorare la situazione che non è affatto rosea per le banche. In questo caso anche le più grandi potrebbero crollare.