UFFICIALE: Addio Toscana, cancellata dalle mappe d’Italia | Trattata al pari di San Marino e del Vaticano

Dimentica l’Italia come l’hai sempre vista. Da adesso la Toscana non ne fa più parte. È stata cancellata dalla penisola.

La Toscana è ufficialmente nata nel 1970, ma ha origine nei secoli. Il suo nome, i suoi confini e la sua comunità affondano infatti le radici in tempi remoti.

La storia insegna che nel 1860 è stata inserita nell’Italia, con l’annessione al Regno di Sardegna, il nascente Regno d’Italia.

Adesso però cambia tutto, poiché la Toscana è stata ufficialmente cancellata dalla mappa d’Italia.

La notizia chiaramente scuote chiunque. È sempre stata una regione visitata dai turisti ed elogiata per le sue qualità, per cui lascia pensare che in realtà adesso sia stata esclusa in questo modo.

Un’esclusione dolorosa per la regione

A confermare la notizia è “Business Mobility” che in un articolo ha riportato l’esclusione della Toscana.

Per la regione si tratta di un colpo basso, considerando la sua storia e il patrimonio culinario che ha. Tuttavia per la classifica in questione, sembrerebbe che siano altre le qualità della regione.

Dopo la Campania e l’Emilia Romagna, arriva la Toscana

A escludere la Toscana è stata “Taste Atlas” che ha realizzato una classifica delle regioni in cui si mangia meglio al mondo. La Toscana si è posizionata al nono posto.

La classifica ha infatti premiato altre regioni d’Italia, la Campania e l’Emilia Romagna, posizionandole al primo e al terzo posto. La Toscana ha invece rischiato di essere fuori dalla top 10 nonostante sia nota a tutti la bontà della cucina italiana. Considerando che l’Italia in sé si è classificata al secondo posto, questo nono posto rappresenta un boccone amaro da digerire per molti, soprattutto per i più legati alla regione. È però così che vanno le cose. Nonostante vanti di piatti eccezionali, come il caciucco, la ribollita, il lampredotto e la fiorentina, la gente preferisce altri tipi di cucina. Considerando però che si tratta di una classifica mondiale, il nono posto della Toscana è più che dignitoso.