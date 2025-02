ENEL, ufficiale la “supposta” per queste regioni italiane: devono pagare loro per tutti | Bolletta di marzo sanguinosa

Come mai alcune regioni italiane pagano di più rispetto alle altre, per quanto riguarda le bollette dell’Enel?

I rincari in bolletta ci sono e da mesi ormai stanno mettendo a dura prova i risparmi dei cittadini, i quali sono costretti a intaccare il proprio gruzzoletto per far fronte a spese consistenti. I motivi di tutto ciò sono svariati: la guerra, il costo del gas, la diminuzione di stoccaggio, il clima e così via.

Le basse temperature di questo inverno poi non aiutano, le quali hanno generato in Europa una richiesta maggiore di gas rispetto all’anno scorso. Il governo sta infatti pensando a diverse soluzioni per cercare di evitare impennate in bolletta che darebbero un ulteriore colpo di grazia alle tasche dei contribuenti.

A tal proposito, è stata stilata la lista con i costi da dover pagare e per alcune regioni è arrivata quella “supposta” che in pochi si aspettavano. Ecco perchè le loro bollette dell’Enel saranno più care rispetto che ad altri.

Le previsioni di consumo per il 2025

Siamo ufficialmente entrati nel mercato libero già da parecchio ormai e quindi i prezzi sono svariati, così come le compagnie che mettono a disposizione le varie forniture di luce e gas e i vari contratti proposti. Non solo Enel dunque, diciamo che il discorso degli aumenti ha colpito tutti, in quanto è proprio la materia prima in sé, cioè il gas a questo proposito, ad avere un costo più alto in questo momento.

Secondo i dati rilasciati da Facile.it, nel 2024 in Italia, il prezzo medio speso dalle famiglie italiane per la corrente è stato di 791 euro e per il gas di 1339 euro, segnando rispettivamente una diminuzione del 6% e del 3% dei dati stimati nel 2023. Come suggerisce il portale però: “guardando all’andamento degli indici vediamo che già dal secondo semestre dello scorso anno i prezzi delle materie prime sono tornati a crescere e il 2025 è iniziato con valori allarmanti che, secondo le previsioni, potrebbero aumentare ulteriormente”.

Le regioni che pagano di più di luce e gas

A prescindere dalle previsioni stimate, ci sono regioni che devono pagare di più rispetto alle altre per tutta una serie di questioni analizzate, che hanno fatto dire a molti utenti di aver ricevuto una bella “supposta”, non soltanto dall’Enel ma da tutti i vari gestori del mercato libero presenti a oggi. Come dicevamo non è soltanto una questione di compagnia ma proprio di costi di stoccaggio della materia prima.

A ogni modo, come leggiamo su quifinanza.it, le tre regioni italiane che hanno speso di più nel 2024 in merito alla bolletta della luce sono state: Sardegna, Campania e Veneto, mentre per la bolletta del gas sono state: Emilia- Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto. Le ultime tre della lista invece, che hanno uindi speso di meno sono state per il primo blocco: Abruzzo, Molise e Liguria, mentre per il secondo blocco: Calabria, Sicilia e Campania.