IRPEF, da oggi paga solo chi abita in questa regione: eletta la più “sfigata d’Italia” | Una beffa epocale

Se vivi in questa regione preparati a trasferirti altrove al più presto o finirai per utilizzare tutto lo stipendio per l’Irpef.

C’è una novità che non farà piacere agli abitanti di questa regione, sono i meno fortunati di tutto lo stivale in quanto a spese per le imposte.

Non tutte le regioni hanno i medesimi importi per le tasse italiane. Ecco dove si paga di più.

L’imposta sui Redditi sulle Persone Fisiche qui è davvero molto salata.

Chi abita in questa zona del Bel Paese andrà su tutte le furie non appena scoprirà l’amara notizia.

L’Irpef più alta di tutta Italia

L’Irpef è un’imposta che viene applicata sul reddito maturato da parte dei contribuenti. Si tratta della cosiddetta Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche e di fatto va a tassare il reddito complessivo del soggetto. Dunque quelli definiti fondiari, ovvero rinvenienti da fabbricati e dai terreni di proprietà, quelli di capitale, e quelli che derivano da lavoro dipendente. Chiaramente anche l’assegno elargito per la pensione di vecchiaia e le altre indennità connesse al lavoro dipendente vengono tassate e pagate tramite l’Irpef.

Per chi vive in Italia, vengono tassati i redditi ovunque prodotti. Per i soggetti che invece non sono residenti in Italia il reddito complessivo è formato solo dai redditi prodotti entro i confini nazionali. Il calcolo dell’Irpef dipende dalle aliquote. Nella fattispecie oggi si applica il 23 % sui redditi fino a euro 28.000,00, calcolati sull’intero importo. Sui redditi da 28.001 fino a euro 50.000,00 si calcola il 35% e il 43% sui superiori a 50.000 euro. Al di là dei diversi scaglioni, la tassa in questione non è uguale per tutti. Scopri dove l’Irpef è più salata.

Dove si dovrà sborsare di più per ottemperare agli obblighi fiscali

In una delle regioni italiane i contribuenti saranno costretti a sborsare di più per ottemperare ai loro obblighi fiscali e pagare la tassa sui Redditi delle Persone Fisiche. Si tratta dell’Emilia Romagna. Come ha annunciato il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale infatti, al fine di tutelare la sanità pubblica, l’addizionale IRPEF dovrà crescere. In particolare sta per aumentare per chi ha un reddito superiore a 28.000 euro.

A quanto pare, il terzo e il quarto scaglione IRPEF, cioè quelli applicati ai redditi da 28.000 in su e quelli superiore ai 50.000 euro annui, saranno modificati. Dal prossimo anno anche l’imposta regionale sulle attività produttive, ovvero l’Irap e il bollo auto subiranno degli incrementi. L’Irap crescerà dello 0,3% e il bollo auto del 10%.