Ultim’ora: Whatsapp dice addio, è appena passato il comunicato | È finita l’epoca delle chat gratis

Whatsapp, la comunicazione è ufficiale, una nuova rivoluzione è pronta ad arrivare. Preparati al cambiamento.

Nella nostra società sempre più tecnologica tutto si è trasformato compreso i metodi di comunicazione tra le persone. Indubbiamente un’app come Whatsapp ha avuto un ruolo rilevante in questo contesto.

Grazie alla sua funzione infatti, oggi è possibile scambiarsi illimitatamente messaggi di testo avendo soltanto un telefono cellulare e una connessione ad internet.

Ma non solo, i progressi dell’azienda, hanno previsto altre funzionalità come l’invio di audio, immagini, documenti, video, posizione fino alla possibilità di effettuare videochiamate.

Per non parlare poi dei gruppi, che consentono sia in ambito personale che in quello lavorativo, di poter inserire in una sola chat diversi partecipanti e scambiare informazioni in tempo reale. Ma le novità di Whatsapp sono sempre dietro l’angolo e ben presto una è pronta a stupirci.

Whatsapp,un’ importante Novità

La nota azienda si sa, non smette mai di lavorare per migliorare l’esperienza degli utenti e soprattutto per renderla più sicura. Prova ne sono i continui aggiornamenti che a cadenza settimanale rilascia. In questo ultimo periodo però, l’app si è soffermata su un progetto partito nell’autunno del 2024.

Alla base di questo ci sono state molte segnalazioni arrivate tanto dalla community quanto dalla cerchia di beta developer. Per questo motivo, dopo lunghe discussioni e periodi di test, sta per arrivare un cambiamento molto importante su Whatsapp.

Grande rivoluzione in arrivo da Whatsapp

Pare proprio che ormai ci siamo, tanto che secondo i più informarti, già nei prossimi giorni avverrà il cambiamento tanto atteso. Quindi tutti gli utenti Ios e Android potranno effettuare l’aggiornamento dell’ultima versione disponibile tramite App Store o Google Play Store e iniziare ad usufruire di quella che è stata definita come una mini rivoluzione. Come riporta money.it, la piattaforma di messaggistica più importante al mondo è pronta cambiare colore. Ebbene si, whatsApp cambia colore e si potrà scegliere il tema. Sono ormai anni che il colore che contraddistingue l’app è il verde, una scelta che Meta ha portati avanti sin dall’inizio.

Con il nuovo aggiornamento in arrivo le opzioni disponibili dovrebbero essere ben 20, di molto superiori rispetto alle 5 inizialmente promesse. Che sia il blu, il giallo, il rosso o l’arancione, presto chiunque potrà personalizzare come meglio crede la propria app. Oltre al tema, anche lo sfondo e le bolle coi messaggi si modificheranno di conseguenza. Per rendere il tutto ancor più completo, Meta ha preparato un pacchetto con 30 nuovi sfondi tra cui scegliere. Ognuno di essi può essere impostato per tutte le conversazioni o solo per una chat (singola o di gruppo). Per attivarla, come anticipato, servirà soltanto aggiornare l’app all’ultima versione disponibile. Se dunque ancora non la hai disponibile sul tuo smartphone, ti basterà attendere.