6 milioni di euro di Anas per la Statale del Brennero: come cambia la viabilità nei prossimi 6 mesi

Anas ha stanziato 6 milioni di euro per i lavori della Statale del Brennero: cambierà la viabilità per ben sei mesi. Scopriamo le novità.

Dei lavori alla Statale del Brennero se ne è fatto un gran parlare da tantissimo tempo ed ora sono diventati realtà.

Si tratta di opere necessarie e non più procrastinabili per rendere maggiormente sicura la viabilità su questa Strada.

Come ben sapete, infatti, nel tempo, è stata interessata da numerosissimi episodi di smottamenti e frane.

Sono stati stanziati ben 6 milioni di euro ed i lavori dureranno 6 mesi durante i quali la viabilità subirà, ovviamente, delle variazioni sostanziali.

Viabilità Statale del Brennero: cambia la viabilità per lavori

Questi lavori già ampiamente previsti, andranno a garantire maggiore stabilità e sicurezza a quanto torneranno a percorrere la statale tra sei mesi esatti. La data da segnare in rosso è il 25 febbraio, giorno in cui inizieranno i lavori, condotti da Anas, tra il Ponte del Diavolo e Chifenti. Grande soddisfazione da parte del Sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andrecuccetti, che ha rimarcato quanto siano importanti questi lavori.

Ovviamente, la viabilità, su questo tratto di strada, verrà interrotta per sei mesi, ma il Comune, insieme anche ad Anas, ha fatto si che i disagi non fossero importanti. In particolar modo, la viabilità verso Corsagna è stata resa fruibile e sicura e, grazie all’intervento di Regione ed Anas, anche i commercianti che lavorano sul tratto di strada interessato da questi lavori, non avranno ricadute economiche pesanti. Sono previsti, infatti, per loro dei ristori.

Ecco come cambia la viabilità a causa dei lavori

Il cantiere, innanzitutto, non si fermerà mai, nemmeno nei weekend o di notte. La chiusura totale al traffico non sarà di sei mesi, ma soltanto di tre. Per i restanti 90 giorni sarà attivo il senso unico alternato. Chi proviene dall’Abetone fruirà della SP 2 Lodovica e del ponte di Calavorno. Per i mezzi pesanti, il percorso prevede l’attraversamento del Ponte Lera all’andata e del Ponte di Calavorno al ritorno. Discorso diverso per i mezzi di emergenza leggeri che potranno percorrere la statale.

Passiamo, adesso, al trasporto pubblico. Tre linee, la E10, la E70 e la E 71 subiranno variazioni di percorso, mentre per le linee E 44, E 45, E 46, E 47, E 48 ed E 50, le variazioni saranno di orario. Tutte queste informazioni, nel dettaglio, saranno fruibili sul sito web di Autolinee Toscane. Il trasporto scolastico, invece, è stato rafforzato e sono state previste corse ulteriori per garantire l’arrivo in orario degli studenti. Queste informazioni sono reperibili sul sito del Comune di Borgo a Mozzano. Infine, sono previsti ristori per tutti i commercianti che subiranno ripercussioni economiche dato che la loro attività insiste sul tratto di strada interessato dai lavori.