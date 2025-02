Allarme rosso Conad: chiuso il reparto Macelleria con effetto immediato | Finisci in sala operatoria in 10 minuti

Cos’è successo al reparto macelleria del Conad? Come mai qualcuno è finito in ospedale?

Il Conad è uno dei supermercati preferiti dagli italiani, i quali consultano spesso il suo volantino, da dove prendono spunto per gli articoli da acquistare per la spesa settimanale. L’attenzione al cliente è innegabile, lo recita anche il loro slogan “Persone oltre le cose”.

Ci sono molte offerte quotidiane e il rapporto qualità prezzo è uno dei tanti motivi per cui i clienti fedeli non rinunciano a fare la spesa da loro. Anche qui come in molti supermercati o discount, l’approvvigionamento della merce è vario, in quanto è possibile spaziare dal genere alimentare, ai detersivi, pentolame e così via.

Eppure, in questi giorni si sta parlando molto di quel caso avvenuto in macelleria che ha lasciato tutti senza parole. Chi è finito in ospedale? Facciamo chiarezza.

Il caso della macelleria al Conad

Ed eccoci giunti al fulcro del nostro articolo, cos’è successo nel reparto di macelleria del Conad che ha fatto finire in ospedale questo lavoratore? Ebbene, come riportano da, La Stampa, il 21 febbraio nel punto vendita di Toirano, un lavoratore ha subito un incidente sul lavoro, tagliandosi “parte di un polpastrello nella macchina ‘segaosse'”, come rivelano dal quotidiano.

Ovviamente il dipendente è stato immediatamente soccorso e portato all’ospedale dove è stato medicato. A seguito è stata avvisata anche l’UOPSAL “per effettuare ulteriori accertamenti sulla dinamica di quanto accaduto e valutare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro”, come rivela l’articolo. Purtroppo questi incidenti non dovrebbero capitare, ma come riportano i vari articoli di cronaca, purtroppo succedono e non solo al Conad ma in moltissimi altri luoghi lavorativi. Attendiamo ulteriori sviluppi in merito.