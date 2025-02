Congresso a Coreglia: eletto il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Massimo Togneri

A Coreglia si è tenuto il Congresso di Fratelli d’Italia durante il quale è stato eletto il coordinatore comunale: vince Massimo Togneri.

A Coreglia Antelminelli, Comune della Garfagnana in Provincia di Lucca, si è tenuto il Congresso di Fratelli d’Italia.

C’è stata ampia partecipazione di cittadini iscritti tra le fila del partito di maggioranza in Italia.

Si è proceduto al voto del coordinatore di partito alla presenza di esponenti politici regionali e statali.

Oltre il coordinatore, è stato eletto anche il suo vice ed altri esponenti dell’Esecutivo del partito.

Congresso di Coreglia Antelminelli: chiuse le votazioni

La partecipazione al Congresso è stata ampia. Numerosi, infatti, sono stati i cittadini che hanno voluto presenziare all’importante evento tenutosi domenica 23 febbraio nel borgo in Provincia di Lucca. Tanti anche gli esponenti politici. Tra questi menzioniamo l’Onorevole Riccardo Zucconi ed il Capogruppo in Consiglio Regionale Vittorio Fantozzi.

Inoltre, erano presenti anche il Coordinatore Comunale di Borgo a Mozzano appena eletto, Massimo Giannini, il Sindaco di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini ed il consigliere comunale di Castelnuovo di Garfagnana, Silvia Grossi. C’è ampia soddisfazione per i risultati delle votazioni durante i lavori congressuali.

Eletto il Coordinatore Comunale di Coreglia: è Massimo Togneri

Il Congresso comunale del Circolo di Fratelli d’Italia si è tenuto, come già accennato in precedenza, domenica 23 febbraio 2025, proprio nella sede del partito all’interno del territorio di Coreglia Antelminelli. Le operazioni sono state aperte dal Consigliere regionale Fantozzi e dall’Onorevole Zucconi che hanno salutato i presenti. Si è proceduto, poi, alle operazioni di voto che hanno visto trionfare Massimo Togneri come coordinatore comunale di Circolo. Sarà affiancato da Pietro Frati, come vicecoordinatore. Gli altri membri eletti sono Massimiliano Carrara, Ivan Nannini, Carlo Pieruccini, Amerigo Notini e Francesco Purini.

Al termine della procedura di votazione, una volta acquisito i risultati, a prendere la parola è stato il presidente provinciale Riccardo Giannoni. Questi ha voluto rimarcare il rafforzamento del partito, attualmente al Governo, all’interno dei territori toscani e, soprattutto, della provincia di Lucca. Oltre la partecipazione, Giannini ha voluto anche esprimere piena fiducia sia nel coordinatore sia nel suo vice, Togneri e Frati che, a suo dire, sapranno cogliere al volo le sfide lanciate dai tempi. Inoltre, ha dimostrato piena sicurezza nel loro operato. Dovranno, infatti, condurre il partito durante l’importante sfida delle elezioni comunali di Coreglia Antelminelli e di tutti i prossimi appuntamenti elettorali che si terranno a breve.