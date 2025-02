Dramma per i possessori di Postepay Evolution: correntisti nel panico | Postamat assaltati da stamattina

Postepay Evolution, brutte notizie per i possessori. In tantissimi nel panico per questa situazione.

Postepay Evolution è una delle carte prepagate di maggior successo in Italia. Secondo i dati infatti, ad essere utilizzate nel nostro Paese, sono ben 10 milioni.

Uno dei principali vantaggi di possedere una carta come questa è la presenza di un Iban. Ciò consente di rispondere alle esigenze di chi ha bisogno di uno strumento completo che sia in grado di svolgere operazioni di pagamento in sicurezza e allo stesso tempo di ricevere e disporre bonifici, accreditare lo stipendio o la pensione.

La semplicità nel suo utilizzo permette inoltre di effettuare pagamenti per acquisti in negozi fisici e online, utilizzando la modalità contactless, pagare tramite Google Pay e Apple Pay.

Tuttavia, se è vero che i vantaggi nel possedere una carta come questa sono tanti, coloro che possiedono questa carta sanno anche che devono essere preparati ad aspettarsi di tutto.

Postepay nel mirino

Diverse sono state le situazioni spiacevoli che si sono verificate ai danni della Postepay Evolution. Soprattutto negli ultimi anni, ad essere presi di mira sono stati i possessori della carta, finiti spesso vittime dei vari tentativi di truffa. Tra i più diffusi i metodi online, tra cui il noto fenomeno phising che avviene dopo aver cliccato su un link apparentemente innocuo. Dietro questo in realtà, vi sono sono malfattori pronti ad estrapolare dati personali e nei casi peggiori denaro.

Quindi è sempre consigliabile, in situazioni come questa, bloccare immediatamente la carta. I correntisti però, devono fare i conti con un ‘altra brutta notizia. Scopriamo di cosa si tratta per nel prossimo paragrafo.

Poste Pay Evolution, brutta notizia per i possessori

Come riporta money.it, molti titolari della Postepay Evolution rimangono sorpresi di un addebito annuale. Si tratta dell’imposta di bollo che viene addebitata automaticamente. Parliamo di una tassa di 2 € che viene applicata quando sulla carta è presente un importo superiore o uguale a 77,47 euro. E’ bene precisare che l’importo può salire fino a 34,20 euro se il saldo medio annuale supera i 5.000 euro. La Postepay Evolution è l’unica carta prepagata di Poste Italiane soggetta a questa tassa annuale. Il motivo della sua applicazione è legato alla presenza del Codice IBAN. Quest’ultimo infatti, rende la carta in uno strumento finanziario più completo.

L’addebito dell’imposta di bollo sulla Postepay Evolution avviene una sola volta all’anno, nei primi giorni di gennaio, in concomitanza con l’emissione del rendiconto periodico dell’anno precedente. Un aspetto importante riguarda i nuovi titolari: anche chi attiva la carta pochi giorni prima della scadenza del 31 dicembre dovrà corrispondere l’imposta, sempre che il saldo superi la soglia stabilita. Nel caso in cui il saldo di fine anno risulti inferiore a 77,47 euro, non sarà necessario versare l’imposta di bollo. In questo caso, l’unico costo che verrà addebitato sarà quello relativo al canone annuo della carta. Chissà che alcuni correntisti in seguito a questo addebito non scelgano di depositare i propri soldi in istituti di credito più vantaggiosi.