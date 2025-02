Ecco la prima rete telefonica che TI PAGA per stare su internet: 225€ al mese | Un’entrata in più per tutti

A partire da adesso la rete telefonica ti paga per navigare su internet. Puoi ottenere anche 225 euro al mese. È la prima volta che lo fa.

Trovare una rete telefonica che ti paga sembra qualcosa d’impossibile, considerando che siamo noi a pagare i servizi che fornisce.

Normalmente infatti siamo noi che paghiamo l’offerta telefonica, solitamente mensile, che ci permette di telefonare, inviare messaggi e andare su internet. Questa linea però fa il contrario.

Ti paga per navigare su internet, dandoti una certa somma di denaro che può anche arrivare ai 225 euro al mese.

Lo stabilisce la stessa Agcom, l’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni, che garantisce una certa somma di denaro a chi utilizza la rete internet. Si tratta di un piccolo risarcimento che la rete da al consumatore.

La linea telefonica che ti paga per navigare su internet

La somma di denaro che la rete telefonica da a chi utilizza internet, è una forma di risarcimento che tutela il consumatore dai disagi dovuti alla rete telefonica.

Può succedere che per una qualche ragione, venga a mancare la connessione internet e si interrompano così i servizi che la rete telefonica offre. In questo caso, la rete telefonica stessa è tenuta a pagarli, offrendo loro del denaro.

Per un totale di anche 225 euro

Affinchè si possa parlare di risarcimento, devono però verificarsi determinate condizioni. A tal proposito “Qui Finanza” scrive che “l’interruzione deve riguardare i servizi essenziali (telefonia e connessione internet), senza limitazioni su specifici operatori o tecnologie”. Il guasto deve poi “superare il tempo massimo di ripristino previsto dalla carta dei servizi dell’operatore” in quanto ogni operatore stabilisce in modo autonomo il tempo entro il quale deve risolvere il problema. Inoltre “l’utente deve aver segnalato il disservizio all’operatore tramite i canali ufficiali (call center, email, pec) affinchè possa essere registrato e tracciato. Tuttavia non si può richiedere il risarcimento in situazioni come terremoti, alluvioni che interrompono l’utilizzo dei servizi della rete.

In pratica la rete ti paga nel caso in cui si interrompe il servizio telefonico e internet a causa di problemi che sono legati alla linea telefonica oppure alla connessione. La cifra prevista è di 7.50 euro al giorno, ma può arrivare a 225 euro al mese, se il servizio resta interrotto per 30 giorni. Ecco perchè si può anche parlare della possibilità di avere un risarcimento di 225 euro.