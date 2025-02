Ultim’ora: ADDIO ALLE BANCONOTE DA 20€ | Passata la circolare storica: vogliono farci usare la carta di credito

Cosa vuol dire che dovremmo dire addio alle banconote da 20€ a favore della carta di credito? Facciamo chiarezza.

La questione denaro, è sempre molto spinosa in tutto il mondo, in quanto c’è chi ne ha troppo e chi ne ha troppo poco. Per non parlare delle discrepanze di compensi: ci sono mansioni che non meriterebbero neanche 1 euro di stipendio, far guadagnare cifre a parecchi zeri e lavori nobili che dovrebbero essere stra pagati per il contributo alla Società, essere pagati in maniera irrisoria.

Oltre a questo poi ci sono le tasse e le varie bollette che rendono questa cifra a fine mese sempre più bassa. Purtroppo non ci si può fare molto, per questo sono parecchi i cittadini che cercano lavori extra per aumentare le proprie entrate o comunque risparmiare fino all’osso per poter andare avanti.

Ma cosa succede se quel poco di denaro che abbiamo nel portafogli subisce anche questo trattamento? Per questo in molti hanno chiesto spiegazioni in merito alle voci che girano in rete sull’addio prossimo della banconota da 20 euro a favore della carta di credito.

Cosa sapere della banconota da 20 euro

Prima di proseguire, volevamo aprire una parentesi, che come capirete nel prossimo paragrafo è strettamente legato al discorso che affronteremo adesso, in merito alle banconote in generale, non solo a quelle da 20 euro. Come rivelano da quifinanza.it, il 75% delle banconote false che stanno girando sul mercato è composto dai tagli di 20 e 50 euro, essendo il contante più usato dai cittadini.

Per questo motivo la Banca centrale europea sta diffondendo il metodo basato su tre parole chiave “toccare, guardare, muovere”, per cercare di tutelarsi da queste truffe. Infatti, le banconote autentiche hanno una consistenza particolare, per non parlare di alcuni numeri e lettere in rilevo e di quelle caratteristiche ben visibili, come filigrana, filo di sicurezza, ecc., che le rendono riconoscibili. E infine, grazie al movimento vedrete l’ologramma muoversi e gli effetti cangianti su numeri e simboli. Per quanto i truffatori riescano a imitare qualche caratteristica, fortunatamente non sono ancora riusciti a replicare in todo le caratteristiche del contante vero, per questo motivo avete molti dettagli su cui fare affidamento.

La carta di credito al posto dei contanti

Chiusa la parentesi sui metodi per riconoscere le banconote false, sono in molti in rete che hanno chiesto il motivo per cui sta circolando in rete la voce che le banconote da 20 euro potrebbero presto essere sostituite dalla carta di credito. Ebbene, come sempre è meglio fare chiarezza da questi rumors, i quali si rivelano spesso inesatti.

Come riportano da quifinanza.it, il 36% delle banconote di questo taglio sono risultate false, ma grazie al metodo che vi abbiamo riportato in precedenza, potrete dire addio alle banconote da 20 euro false, essendo queste più rintracciabili se prestate attenzione. In merito al discorso della carta di credito e comunque ai pagamenti elettronici, molti cittadini preferiscono questi ai contati, in quanto si sentirebbero più sicuri. Sta a voi decidere come pagare.