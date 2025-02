Ultim’ora Giorgia Meloni: approvata la quindicesima mensilità sul cedolino | Ecco quando la riceveremo

Cosa vuol dire che gli italiani riceveranno la quindicesima mensilità sul cedolino approvata dal governo di Giorgia Meloni?

Il mondo del lavoro sta subendo molteplici rivoluzioni e soprattutto sta dividendo l’opinione pubblica, in quanto c’è chi è riuscito a trovare un impiego e chi invece è disoccupato e tra chi è soddisfatto degli aiuti ricevuti e chi no.

Inoltre le polemiche in merito a tagli, assenza di aumenti in busta paga, il problema degli straordinari e dei mancati rinnovi dei contratti di lavoro rende tutto più difficoltoso soprattutto in alcuni comparti ben precisi.

Per questo motivo la notizia che sta circolando in questi giorni di quella quindicesima mensilità sul cedolino approvata dal governo di Giorgia Meloni sta facendo ben sperare questi lavoratori. Ecco di cosa parliamo.

I nuovi bonus e la dichiarazione dei redditi

Prima di proseguire, volevamo ricordarvi che sono molteplici i bonus e le agevolazioni previsti per determinati lavoratori in base alla propria situazione reddituale e familiari che gli spettano di diritto e soprattutto in automatico sul cedolino. Così come il trattamento integrativo di 100 euro destinato ai dipendenti, che ha sostituito di fatto l’ex bonus Renzi.

Inoltre in questi mesi dovrete iniziare a pensare alla prossima dichiarazione dei redditi, dove, portando i vari scontrini e ricevute, potrete beneficiare di diverse detrazioni, non soltanto legate ai farmaci e alle visite sanitarie, ma come annunciato quest’anno, anche in merito alle spese extra scolastiche e ad altre spese in merito alla famiglia e ai figli.

La quindicesima mensilità

Detto ciò, cosa vuol dire che è prevista una quindicesima mensilità sul cedolino approvata dal governo di Giorgia Meloni? Facciamo chiarezza! Come riportano da moralizzatore.it, alla fine il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL), per le Funzioni Centrali della pubblica Amministrazione è avvenuto, trovando d’accordo i sindacati Fp-Cisl, Confsal Unsa, Flp e Confintesa Fp, all’interno del quale sono previste diverse novità. Non tutti però sono stati entusiasti di ciò, infatti non tutti hanno posto la loro firma.

Uno dei motivi centrali è in merito a quell’aumento salariale pari al 6%, che si è tradotto in media con 165,85€ lordi al mese. Facendo un rapido calcolo, questo importo su 12 mesi raggiunge circa 1980 annui in più, per questo c’è chi l’ha definita come una nuova quindicesima mensilità. A ogni modo come dicevamo non tutti hanno apprezzato questa proposta, soprattutto per via del mancato adeguamento al tasso di inflazione del triennio 2022-2024. Cosa succederà dunque da adesso in poi è ancora presto per dirlo.