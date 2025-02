20.000€: stanno mandando a tutti questa bolletta | Nessun errore: se hai usato la lavatrice sei fregato

Bolletta altissima, nessuno poteva crederci eppure è già arrivata a tantissimi. Consumi alle stelle.

Usare quotidianamente gli elettrodomestici può avere un impatto significativo sul consumo energetico e, quindi, sul costo delle bollette.

In particolare con i recenti aumenti dei prezzi dell’energia sarebbe consigliabile identificare quali siano gli elettrodomestici che consumano di più.

Anche se sembra ormai impossibile farne a meno, tra i più energivori dopo il frigorifero, troviamo proprio la lavatrice.

Per questo motivo, per risparmiare, potrebbe essere utile utilizzare cicli di lavaggio a basse temperature. Eppure nonostante gli accorgimenti messi in pratica, in molti stanno ricevendo una bolletta davvero altissima.

Rincari e nessun controllo sui consumi

Il 2025 non sembra molto diverso dal precedente anno circa la situazione rincari anzi, pare che per le bollette di luce e gas potrebbero esserci ulteriori incrementi. Secondo una stima di Facile.it, una famiglia tipo con contratto di fornitura a prezzo indicizzato nel mercato libero si troverà a fronteggiare un aumento di circa 350 euro durante l’anno in corso.

Chiaramente parliamo di stime, perché a seconda di come andrà l’inverno e la prima parte della primavera ci potrebbero essere degli scostamenti verso l’alto piuttosto consistenti. Si spera di no, ovviamente, ma qualcuno si sarà già accorto che i conti energetici di casa sono aumentati nell’ultimo bimestre 2024 e anche parecchio…

Bollette altissime, quasi 20mila euro

Quello che è accaduto a molti cittadini di una precisa località italiana è alquanto preoccupante. A quanto pare, stanno arrivando delle bollette di acqua con cifre esorbitanti anche a chi consuma pochissimo. Come riporta livesicilia.com, ad un anziana signora, residente a Modica, in provincia di Rugusa, è arrivata una bolletta da quasi 20mila euro per un consumo riferito al 2024. Ebbene sì, per quanto surreale è realmente accaduto. “Mi è preso un colpo quando ho visto l’importo. Non è possibile che una persona che vive da sola consumi una quantità d’acqua tale da giustificare una bolletta simile”, ha dichiarato la donna, ancora sotto shock. La signora vive da sola in una casa di 100 metri quadrati.

Come anticipato, il caso della signora non è l’unico. Sono molti i cittadini di Modica che hanno segnalato rincari e fatturazioni sproporzionate, spesso senza un adeguato controllo dei consumi reali. “Il caos gestionale del servizio idrico sta mettendo in difficoltà numerosi utenti, spingendo molti a chiedere chiarimenti e interventi urgenti da parte delle autorità competenti”, sostengono alcuni residenti. I cittadini di Modica ora attendono “una risposta da parte del comune e della società Iblea acque per capire se e come verranno rivisti questi importi, evitando che situazioni simili possano ripetersi in futuro”.